UFC: blessé avant d'affronter Gane, Ngannou va être absent un long moment

Après sa victoire face à Ciryl Gane, Francis Ngannou avait révélé souffrir des ligaments du genou. Une intervention chirurgicale est désormais prévue pour le champion du monde UFC des poids lourds. Ce qui va l'empêcher de prendre part à tout combat avant la fin de l'année. Et ce qui pourrait avoir des conséquences pour son récent adversaire français.

Blessé pendant qu'il battait Ciryl Gane pour conserver son titre de champion du monde UFC des poids lourds, Francis Ngannou va passer sur la table d'opération. Son manager Marquel Martin a fait savoir, mercredi à ESPN, qu'une intervention chirurgicale allait bientôt avoir lieu pour soigner le genou droit.

Le combattant camerounais souffre d'une entorse du ligament collatéral médial et d'une lésion du ligament croisé antérieur. C'est lors de la première interview d'après-combat, dans la cage, que Francis Ngannou a révélé l'existence de ce pépin physique. "Je n'étais pas très stable sur mon genou", a ensuite confirmé le champion de 35 ans au micro de RMC Sport.

Neuf mois d'indisponibilité

Cette blessure est survenue lors d'un entraînement, trois semaines avant le choc face au Français. "Il s'est battu sur une jambe pour surmonter tous les obstacles et rappeler au monde qu'il est le champion du monde incontesté des poids lourds", salue Marquel Martin. Désormais prévue, l'opération n'aura toutefois pas lieu immédiatement. Avant de s'occuper de ce genou, Francis Ngannou va d'abord passer un peu de temps au Cameroun.

"Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il mérite un peu de temps pour rentrer chez lui et être avec sa famille et ses compatriotes", explique son manager. L'intervention chirurgicale se déroulera donc au retour du "Predator" aux États-Unis. Ce qui devrait lui imposer une indisponibilité d'environ neuf mois. Avec peut-être des conséquences pour... Ciryl Gane.

Devant une telle absence, et d'autant plus avec la situation contractuelle délicate de Ngannou, l'UFC devrait être tentée de mettre en place un combat pour une ceinture intérimaire des lourds, comme cela avait été le cas en août dernier entre le combattant français et Derrick Lewis. Il pourrait concerner "Bon Gamin", qui ne va pas beaucoup descendre au classement malgré sa défaite, et pourrait l'opposer à Stipe Miocic (l'ancien champion avant Ngannou), Jon Jones (ancien roi des lourds-légers qui part à la conquête des lourds), Lewis, Curtis Blaydes voire au vainqueur du prochain combat entre Alexander Volkov et Tom Aspinall.