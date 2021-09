UFC: Brunson fait craquer Till sur une énorme soumission

Lors du Main Event de l’UFC 36 samedi soir à Las Vegas, le combattant américain Derek Brunson a battu Darren Till par soumission. Une belle victoire qui l'autorise à rêver de la ceinture des poids moyens.

C’est la victoire qui lui manquait à l’UFC. Un succès marquant (même s’il n’a pas été obtenu par KO) face à un redoutable adversaire. Samedi à Las Vegas, Derek Brunson, s’est payé Darren Till lors du Main Event. Étranglé, le combattant britannique a craqué sous la pression de l'Américain lors du 3eme round. L’arbitre a mis un terme au combat avec cette victoire par soumission de Brunson, plus fort au sol et injouable à la lutte.

Il veut sa revanche contre Adesanya

Alors que le champion des poids moyens Israel Adesanya devrait défendre sa ceinture face à Robert Whittaker, Brunson fait désormais figure de challenger pour briguer le titre, tout comme Jared Cannonier. Il a d’ailleurs défié Adesanya pour une revanche, lui qui avait été battu par "The Last Stylebender" en 2018. "Je veux réécrire le combat, a-t-il déclaré, se disant prêt à "une longue course pour le titre".

"Je peux patienter jusqu’en mars prochain, je ne suis pas le plus jeune de la catégorie (il a 37 ans)." Quant à Darren Till, il n’est pas dans la meilleure forme de sa vie. Le Britannique de 28 ans a perdu quatre de ses cinq derniers combats.