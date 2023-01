UFC: "C’est complètement fou!", Ciryl Gane raconte les dessous de l’officialisation de son combat contre Jon Jones

Au micro de RMC Sport 2, la star du MMA français, Ciryl Gane, a raconté les coulisses de l'annonce de son combat pour la ceinture des lourds face à la légende des lourds, Jon Jones.

Coup de tonnerre à l’UFC. L’information est tombée samedi soir en marge de l’UFC Night Fight de Las Vegas, marqué par la défaite du Français Nassourdine Imavov pour son premier main event face à Sean Strickland. Ciryl Gane affrontera Jon Jones le 4 mars prochain pour la ceinture des poids lourds. Le titre étant vacant après que Francis Ngannou a été libéré de son contrat faute d’accord avec Dana White, la prestigieuse league de MMA a opté pour le combattant tricolore pour se frotter à la légende Jon Jones.

"S’il te plaît, accepte..."

"C’est un gros coup, s'est réjouit Ciryl Gane, interrogé par RMC Sport 2 en direct de Las Vegas. Ça vient plus de mon staff et vous devinez de qui… (Fernand Lopez, son manager). C’est un coup du King. Il m’a montré le téléphone, il était en discussion avec les community managers (pour le callout à Jones). Il m’a dit : "S’il te plaît, accepte ça." J’ai dit "OK vas-y !" 24 heures après on a signé." Et Ciryl Gane de poursuivre : "Cette stratégie d’appeler les gens, ça marche. C’est le game. Aujourd’hui, l’UFC marche beaucoup avec les médias. Comme tous les sports. On a eu une réponse positive en moins de 24h. C’est complètement fou."

"Je ne savais pas si c’était une ceinture intérimaire ou vacante"

Tellement fou que celui a enflammé Bercy au mois de septembre était un peu perdu lors d’une interview à la TV américaine : "Je ne savais pas si c’était une ceinture intérimaire ou vacante", rigole 'Bon gamin' avant de réaliser vraiment ce qui l'attend : "Je suis excité pour deux raisons : je n'ai jamais eu cette ceinture et fighter face à un tel GOAT… Je crois que les gens sont plus excités que moi. Il faut retourner à l’entraînement, qu’on s’entraîne durement et on verra…" Cochez bien la date dans vos agendas, Gane-Jones, ce sera le 4 mars à Las Vegas (un événement diffusé en direct sur RMC Sport2).