UFC: Cannonier domine Gastelum et se rapproche d’un duel face à Adesanya

Jared Cannonier a battu Kevin Gastelum par décision unanime à l’UFC, dans la nuit de samedi à dimanche. L’Américain de 37 ans, numéro 3 du classement des poids moyens, pourrait rapidement bénéficier d’une chance pour le titre détenu par Israel Adesanya.

Un peu moins d’un an après son dernier combat et une défaite face à Robert Whittaker, Jared Cannonier a retrouvé l’octogone pour un beau défi. Lors d’une soirée de l’UFC organisée à Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche, l’Américain de 37 ans a remporté une victoire tout en maîtrise face à Kevin Gastelum. "The Killa Gorilla" s’est imposé par décision unanime des juges au bout de cinq rounds de bonne facture (48-47, 48-47, 48-47).

Cannonier: "Je suis fauché, j’ai besoin de combattre"

Sans réelle surprise, l’actuel numéro 3 du classement de la catégorie des poids moyens a confirmé son retour au premier plan. Avec cette 14e victoire (pour cinq défaites) en MMA chez les pros, Jared Cannonier a confirmé qu’il faisait bien partie des prétendants pour le titre détenu par Israel Adesanya.

"C’est glorieux d’aller au bout des cinq reprises face à quelqu’un comme Kevin Gastelum, a savouré le vainqueur du jour. Je ne suis pas surpris de l’avoir vu tenir jusqu’au bout. Il est connu pour être résilient. Je suis content d’avoir fait le job même si j’aurai voulu le finir."

Relancé sur la possibilité d’attendre sa chance pour le titre détenu par Adesanya, Jared Cannonier a d’abord montré son impatience: "Je suis fauché, j’ai besoin de combattre. Je n’ai pas le temps d’attendre. Il suffit de me trouver le bon nom et je dirai oui."

Absent des rings depuis son succès face à Marvin Vettori en juin, Israel Adesanya a visiblement bien compris le message. Après le combat de Jared Cannonier face à Gastelum, "Stylebender" s’est fendu d’un message qui laisse entrevoir la possibilité d’un affrontement face au vétéran américain.

A moins que le tout-puissant patron de l’UFC, Dana White, ne préfère d’abord lui organiser un duel au sommet face à Robert Whittaker, son principal challenger et actuel prétendant numéro 1 de la catégorie.