UFC : Cannonier s’impose face Strickland après un combat très serré

Le main event de l’UFC Vegas 66 a tourné à l’avantage de Jared Cannonier, vainqueur de Sean Strickland sur décision partagée samedi soir à Las Vegas.

La hiérarchie sportive a été respectée. Jared Cannonier, numéro 3 chez les poids moyens, a dominé Sean Strickland, numéro 7 samedi lors du main event, à l’UFC Vegas 66. Mais le combat fut très disputé et Cannonier ne s’est imposé que sur décision partagée à la fin des cinq reprises. "Je pensais que j’avais au moins trois rounds sur les cinq, a-t-il commenté, soulagé, après son combat diffusé sur RMC Sport 2. J’ai fait un peu plus de dégâts. Dans le dernier round aussi. Tu as vu le sang sur son visage ? Je pensais en avoir fait assez. Il a une bonne gestion de la distance, un bon coup d’œil. Il a commencé à lire mon jeu. Il a bien bossé même s’il n’a pas avancé comme un zombie comme à son habitude (rires)."

Jared Cannonier © RMC Sport2

Une revanche contre Adesanya en 2023 ?

Avec ce succès, Jared Cannonier, 38 ans, espère avoir un jour une nouvelle chance de combattre pour la ceinture de sa division. Après s’être incliné face à Israel Adesanya en juillet, il ne serait pas contre une revanche et réclame simplement un combat qui pourrait lui permettre de se rapprocher du titre. Pour Sean Strickland, la tendance n’est pas bonne. Avant de s’incliner ce samedi, l'Américain de 31 ans avait déjà essuyé une autre défaite face à Alex Pereira, nouveau roi des poids moyens après sa victoire face à Adesanya au mois de novembre.