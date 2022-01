UFC: ce que Ngannou a dit Gane lors du face-à-face

Ciryl Gane et Francis Ngannou ont tenu une conférence de presse avant leur combat tant attendu de samedi à l’UFC chez les poids lourds. Lors de leur face-à-face, le Franco-Camerounais a adressé quelques mots à son adversaire.

La pression monte toujours un peu plus avant LE choc de MMA entre Francis Ngannou et Ciryl Gane, samedi lors de l’UFC 270. Les deux combattants se sont livrés en conférence de presse, jeudi à deux jours de se retrouver dans l’octogone du Honda Center d’Anaheim (banlieue Los Angeles) pour décrocher la ceinture du roi mondial des lourds.

Les débats entre les deux hommes ont parfois été tendus, notamment au sujet de cette histoire de KO que Ngannou assure avoir involontairement infligé à Gane lors d’une séance de sparring à la MMA Factory en 2019 quand les deux hommes étaient partenaires.

"Tu ne me respectes pas", lance Gane

"Il a dit qu’il m’avait knock down, avait confié Gane quelques heures avant la conférence de presse. Knock down, ça veut dire que je prends un coup et que je m’endors au sol. Eh bien, c’est complètement faux. C’est complètement faux. Ça fait monter la sauce. Peut-être que c’est une stratégie pour essayer de me chauffer etc… mais je pense que vous connaissez déjà la réponse. Il aura du mal à me chauffer."

Le sujet est revenu sur la table face aux médias et a eu le don d'agacer Gane. "Tu me respectes?", a-t-il lancé à Ngannou. "Je te respecte, mon frère", lui a répondu ce dernier. "Tu ne me respectes pas devant les gens, tu mens, rétorque Gane. Je me suis endormi après ton kick? Sérieusement! Honnêtement? Regarde moi dans les yeux." "Je n'ai pas les images donc je ne peux pas le prouver mais c'est quelque part", assure Ngannou.

"Peu importe tout ce que tu penses, je te respecte", lance Ngannou

Les deux combattants se sont finalement retrouvés debout pour le face-à-face tant attendu aux côtés de Dana White, patron de l’UFC. Sourire aux lèvres, Gane lance à l’actuel champion du monde des lourds: "je suis content Francis". Ce dernier, lunettes de soleil bien accrochées, lui répond de manière très fair-play.



"Peu importe tout ce que tu penses, je te respecte, a confié Ngannou, détenteur de la ceinture depuis mars 2021. Ne laisse pas tout ça entrer dans ta tête. On se donnera la guerre samedi, mais je te respecte. Voilà." Gane, 31 ans, invaincu en 10 combats et détenteur de la ceinture des lourds par intérim, va tenter de détrôner Ngannou, détenteur de la ceinture officielle. Ce combat historique sera à suivre sur RMC Sport au cœur d’un dispositif exceptionnel.