UFC: Chikadze s'affirme et éteint Barboza d'une terrible droite

Giga Chikadze a signé une très belle victoire contre Edson Barboza lors de la soirée organisée dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas. Vainqueur par TKO lors du troisième round, le Géorgien de 33 ans continue de marquer les esprits et se rapproche du Top 5 de la catégorie des poids plumes.

Le souvent specatulaire Giga Chikadze a réalisé une excellente performance lors de la soirée de l'UFC ce week-end à Las Vegas. Le Géorgien de 33 ans a dominé Edson Barboza et l'a emporté par arrêt de l'arbitre lors de la troisième reprise. Après un début de combat assez rythmé et équilibré, notamment grâce à la belle activité du lutteur brésilien, Giga Chikadze a accéléré pour étouffer son rival. Plusieurs gros coups de poing ont ébranlé et l'ont envoyé une première fois au tapis.

Malgré un passage au sol bien défendu par Barboza, le Géorgien a été le plus rapide à dégainer en se relevant. Au moment où le Brésilien a tenté de remonter sa garde, Giga Chikadze lui a décoché une droite terrible. KO debout, Edson Barboza a immédiatement été arrêté par l'officiel. "Il a senti le goût du sang, c'est un prédateur, a immédiatement réagi Taylor Lapilus qui commentait l'affrontement sur RMC Sport. Ouh là là là... C'est dingue ce qu'il vient de faire. Il vient de mettre KO un spécialiste du KO."

Chikadze s'affirme comme un prétendant pour le titre

Toujours invaincu depuis ses débuts à l'UFC, Giga Chikadze a signé un quatorzième succès en MMA (pour deux défaites) et s'est encore rapprocher du sommet des poids plumes. Dixième combattant du classement derrière le champion Alexander Volkanovski, "Ninja" a écarté un concurrent direct dans la course à une chance pour le titre. Le vainqueur du jour en a profité pour réclamer une chance face au détenteur de la ceinture UFC.

"Ce combat était un gros défi mais tout ce que j'ai dit en arrivant à l'UFC ce n'était pas que des mots, a lancé Giga Chikadze après sa victoire. Je suis un homme de parole et je vais le prouver avec mes poings. [...] J'ai fini un mec qui est une légendes de ce sport. Je suis à l'UFC pour affronter de grands noms. Si c'est une chance pour le titre? J'aimerais bien être remplaçant pour le combat du titre. Je veux Max Holloway ou être réserviste pour le combat du titre."

Après deux victoires par décision partagée puis deux autres à la décision unanime des juges pour lancer son aventure dans la prestigieuse organisation, le Géorgien a clairement franchi un nouveau palier depuis environ un an. Eblouissant contre Jamey Simmons (novembre 2020) et Cub Swanson (mai 2021), Giga Chikadze vient d'enchaîner un troisième succès consécutif avant la limite dans l'octogone.

Neuvième de la catégorie avant cette défaite (22 victoires, 10 revers en MMA), Edson Barboza sera automatiquement dépassé par le Géorgien après la mise à jour du classement des poids plumes. Mieux, avec sa nouvelle démonstration de force, Giga Chikadze ne devrait plus être très loin du Top 5 et d'une possible opportunité pour le titre.

Mais avant d'éventuellement défier le champion Alexander Volkanovski, le Géorgien va probablement devoir en passer par un duel face à un autre ténor de sa catégorie comme Brian Ortega ou Chan Sun Jung. Le challenger numéro 1, Max Holloway soigne actuellement une blessure qui l'a privé d'un duel contre Yair Rodriguez en juin. Holloway ou Rodriguez, voilà bien des défis auxquels Giga Chikadze pourrait rapidement être confronté.