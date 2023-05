UFC: Chimaev, McGregor… Usman veut des combats qui lui font "ressentir quelque chose"

Battu deux fois par Leon Edwards ces derniers mois pour le titre des welters, Kamaru Usman va devoir se tourner vers de nouveaux défis. Avec quelques noms connus au sommet de la pile de ses envies: l’impressionnant Khamzat Chimaev, une des nouvelles étoiles de l’UFC, et Conor McGregor, plus grande star de l’histoire de l’organisation.

Quel prochain défi pour Kamaru Usman? Encore battu par Leon Edwards en mars à Londres, sept mois après avoir perdu sa ceinture face au Britannique, l’ancien champion des welters de l’UFC aimerait un quatrième opus contre son successeur – "The Nigerian Nightmare" avait battu Edwards lors de leur premier combat en 2015 – mais a conscience qu’il ne pourra pas l’obtenir tout de suite après deux défaites de rang contre lui. Alors il cherche de quoi se motiver. Avec un nom en tête de liste: Khamzat Chimaev, une des nouvelles stars de l’organisation mastodonte du MMA.

Le genre de profil qui motive le combattant de trente-cinq ans plus proche de la fin de la route sportive que du début. "Un combat entre moi et Khamzat? Boom, a lancé Usman chez ESPN. Je suis à un moment de ma carrière où je veux m’amuser avec tout ça. Et quel est le plus gros, le plus fun et le plus intense combat qui me fasse ressentir quelque chose? C’est celui-ci. Ce combat peut être l’affiche principale d’un événement en pay-per-view."

Toujours invaincu en MMA (12-0), Chimaev n’a plus combattu depuis sa victoire sur soumission au premier round face à Kevin Holland en septembre dernier lors de l’UFC 279, où il devait initialement affronter la légende Nate Diaz dans le combat principal avant de rater sa pesée. Alors que tout pointe vers une montée du Suédois d’origine tchétchène dans la catégorie supérieure des moyens, situation confirmée par le patron exécutif de l’organisation Dana White, Usman est-il prêt à "monter" pour s’offrir une danse dans la cage avec l’impressionnant Chimaev?

A priori, pas de souci. "Il est un combattant et je suis un combattant. J’affronte le cœur de ces gars, pas leur poids. A l’entraînement, je sais gérer des moyens et même des mi-lourds. S’il veut la ceinture des welters, il doit prouver qu’il peut descendre et le faire. Mais si c’est à la limite supérieure, ça peut potentiellement se faire." Chimaev n'a pas mis longtemps à lui répondre sur les réseaus sociaux en promettant de l'envoyer à la "retraite". Mais Usman garde d’autres noms en tête. A commencer par un certain Conor McGregor, la plus grande star de l’histoire de l’UFC, ancien double champion (plumes et légers) bientôt de retour dans l’octogone, pour un choc qui rapporterait gros vu la popularité de l’Irlandais et sa capacité à faire vendre des pay-per-views.

"Si je suis honnête, il n’y a pas beaucoup de combats intéressants, précise l’ancien champion des welters et actuel numéro 1 du classement des challengers de la catégorie. Chimaev est le numéro 1, c’est le plus gros combat possible. Il y en a aussi un fou: Conor a toujours dit qu’il voulait une troisième ceinture. Quand j’étais champion, c’était compliqué de se dire qu’il allait passer devant tout le monde et combattre pour le titre. Il faut de la légitimité pour ça. Et quoi de plus légitime que d’affronter le numéro 1 des challengers de la catégorie?"

Un troisième nom intéresse Usman: Stephen Thompson, actuel septième du classement des welters. "C’est le dernier mec de mon ère que je n’ai pas affronté. On a été sur le chemin de le faire mais on s’est toujours raté. C’est un combat intriguant. Un style fou et compliqué à gérer." Usman cherche des challenges qui font sens. Mais son objectif reste de récupérer la couronne des welters. Et cela ne le dérangerait surtout pas de le faire contre Edwards, qui devrait défendre sa ceinture contre Colby Covington dans les mois à venir. "Je n’ai pas une impression de finalité, explique-t-il au sujet de possibles retrouvailles avec le Britannique. Le reste du monde a ce sentiment, et bravo à lui d’être le champion, j’ai besoin de cette finalité. Tu dois me montrer que tu es meilleur que moi du début à la fin."