UFC: Ciryl Gane raconte son "erreur" contre Jon Jones

Battu par Jon Jones en deux minutes début mars pour le titre des lourds de l’UFC, Ciryl Gane tentera de rebondir le 2 septembre à Paris face à Serghei Spivac. En attendant, le combattant français est revenu sur ce revers au micro d’un média américain et a expliqué « l’erreur » qui a entraîné sa défaite express.

La ceinture était dans le viseur. Mais la dernière marche à gravir pour l’atteindre était trop haute. Opposé à la légende Jon Jones pour le titre des lourds de l’UFC début mars à Las Vegas, Ciryl Gane n’a pu tenir que deux minutes avant d’être soumis par l’ancien roi de la catégorie inférieure. Une déception immense, à la hauteur des attentes de "Bon Gamin" et de ses fans, mais qui va sans doute faire grandir le combattant français, plutôt à suivre l’adage "on gagne ou on apprend".

Discret sur le plan médiatique depuis ce revers, l’ancien champion intérimaire va tenter de rebondir devant les siens, à Paris, le 2 septembre, dans un choc face à Serghei Spivac, comme il l’avait fait au même endroit l’an dernier face à Tai Tuivasa après sa défaite contre Francis Ngannou pour sa première chance de remporter le titre incontesté de la plus grande organisation de MMA à travers la planète. Mais il n’échappera pas aux questions sur le combat contre Jones dans l’approche de son retour dans l’octogone. La preuve lors de sa dernière sortie au micro du site MMA Junkie.

Après avoir précisé qu’il n’avait "pas été surpris" de voir Jones prêt pour ce combat après trois ans à préparer son passage chez les lourds, Gane a confirmé ce qu’il avait déjà expliqué: il n’a pas bien suivi le plan concocté par son coach/manager Fernand Lopez avant ce choc. L’idée était d’éviter de lancer un direct de son bras arrière pour rien afin d’éviter le risque. Mais il l’a fait, assez vite. Et Jones a pu le coller et l’entraîner vers la lutte et le grappling, domaines où le Français beaucoup moins expérimenté n’a pas pu résister aux qualités de l’Américain.

"Je ne sais pas exactement pourquoi mais je ne pouvais pas très bien gérer ma distance à certains moments, et j’ai fait une erreur, pointe Gane. Gérer la distance était impossible et j’ai fait quelque chose pour casser ça, mais c’était une erreur. Peut-être que Jones savait déjà que j’allais faire cette erreur et qu’il a profité de cette opportunité… Pendant tout le camp, Fernand Lopez me disait à chaque début d’entraînement: ''Jab et pas de bras arrière, juste jab''. Et qu’est-ce que j’ai fait? Un direct du bras arrière. Grosse erreur. Et il en a profité."

Gane s’accorde avec beaucoup d’analystes sur le fait que Jones ne semblait "pas rapide" après sa montée chez les lourds. Mais honnête avec lui-même, comme toujours, il reconnaît ne pas avoir su en profiter: "Il n’était peut-être pas rapide mais je n’étais pas bon. Je n’ai pas réussi à gérer la distance." Intelligent dans son approche du combat, on peut compter sur lui pour ne pas reproduire cette erreur. Spivac tentera de trouver d’autres failles pour le faire chuter à Paris. Mais Ciryl Gane, qui a beaucoup travaillé sa lutte et son sol depuis la défaite contre Jones, a les armes pour ne pas tomber dans ses pièges.