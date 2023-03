UFC: Colby Covington désigné prochain adversaire de Leon Edwards

En conférence de presse après la victoire aux points samedi de Leon Edwards sur Kamaru Usman, Dana White a annoncé qu'un combat entre le Britannique et Colby Covington allait être prochainement organisé.

La ceinture de champion UFC des welters est restée en la possession de Leon Edwards. Ce samedi, le Britannique a conservé son bien en battant pour la seconde fois Kamaru Usman, aux points, plusieurs mois après son premier succès face à ce même combattant en août. La suite est déjà connue.

En conférence de presse, Dana White a annoncé qu'un affrontement entre Leon Edwards et Colby Covington était déjà prévu: "Je ne sais pas quand on va le faire mais oui, c'est le combat qui fait sens, a indiqué le patron de l'UFC. Colby est venu ici et a fait le poids. Il a tout fait pour être là pour ce combat."

Makhachev, Chimaev et McGregor veulent défier Edwards

Colby Covington était présent samedi à Londres pour cet UFC 286. L'Américain avait été désigné comme remplaçant, à la surprise générale, au cas où l'un des deux combattants ne puisse pas être apte, notamment en raison du poids. "Il mérite ce combat, sans parler du fait qu'il est le deuxième ou troisième meilleur au monde", a ajouté White sur l'homme aux 17 victoires en 20 combats UFC.

Présent également dans la salle, Islam Makhachev en a profité aussi pour lancer une invitation: "Je veux Leon pour mon prochain combat, en octobre prochain à Abu Dhabi", a déclaré le Daghestanais, actuel champion des poids légers. Les invitations ne manquent pas puisque sur ses réseaux sociaux, le Suédois Khamzat Chimaev, la nouvelle star de la discipline, avait lui aussi fait part de son envie d'affronter le vainqueur du combat Edwards-Usman: "Bientôt, je vais prendre ma ceinture à ces deux clowns".

Légende de l'UFC, Conor McGregor vise aussi la ceinture des welters, afin de devenir le premier champion dans trois catégories différentes de l’histoire de la grande organisation de MMA. Pour cela, il faudrait donc actuellement battre Leon Edwards.