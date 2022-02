UFC: "Collision, épisode 2", RMC Sport vous replonge dans le combat Ngannou-Gane avec des images inédites

Le 23 janvier dernier, le Français Ciryl Gane défiait l'ogre camerounais Francis Ngannou pour la ceinture des poids lourds à l'UFC, et s'inclinait après cinq rounds de bataille. Deux semaines après cet incroyable combat, RMC Sport vous replonge dans la cage avec un nouveau film, bourré d'images inédites.

Il n'a pas rapporté la ceinture en France, ce titre qui l'aurait définitivement fait basculer dans une autre dimension, mais il a livré une belle bataille. Une bataille acharnée. Qui aurait pu tourner en sa faveur, si l'homme en face de lui, l'un des plus gros puncheurs du monde, ne s'était pas transformé - un peu à la surprise générale - en formidable lutteur.

Vous n'avez pas tout vu

Le 23 janvier dernier, à Anaheim (Californie), le Français Ciryl Gane défiait le Camerounais Francis Ngannou pour la ceinture des poids lourds de l'UFC, la plus grosse organisation de MMA au monde, et s'inclinait sur décision unanime au terme d'une guerre de cinq rounds. C'était il y a deux semaines, mais vous n'avez pas tout vu. Pas encore.

RMC Sport vous propose aujourd'hui "Collision, épisode 2", un film sur le combat Ngannou-Gane, avec une multitude d'images inédites, avant l'entrée des deux guerriers dans la cage, pendant, et après. De quoi revivre l'événement sous un angle différent (et même avec la famille de Gane), de quoi mieux le comprendre, aussi. Et d'en reprendre une petite dose avant les prochaines sorties de "Bon Gamin", plus que jamais motivé à l'idée de conquérir le trône.