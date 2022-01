UFC: Comment Gane pourrait toucher un million de dollars (voire plus) pour le choc contre Ngannou

Opposés ce week-end en Californie (en direct et en exclusivité dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport), Ciryl Gane et Francis Ngannou vont se disputer la couronne des lourds de l’UFC dans un choc historique pour le MMA français. Et qui pourrait leur rapporter gros en fonction des ventes de pay-per-views. Explications et perspectives.

L’enjeu sportif est énorme. S’il bat Francis Ngannou ce week-end en Californie pour la couronne des lourds de l’UFC, Ciryl Gane deviendra le premier combattant français sacré champion incontesté dans la plus grande organisation de MMA. De quoi faire grandir l’intérêt autour de ce choc XXL de notre côté de l’Atlantique. Avec pour le grand public quelques questions. Parmi ces dernières: mais combien "Bon Gamin" peut-il toucher pour cette performance qui pourrait être historique? RMC Sport vous a déjà expliqué il y a quelques jours pourquoi les dernières rumeurs, basées sur les contrats des deux hommes, évoquent des montants fixes autour de 500.000 dollars pour le Vendéen et 750.000 pour son rival camerounais. Loin, très loin des stars des lourds en boxe. Mais on vous précisait qu’il fallait également prendre en compte les possibles bonus.

>> Suivez le choc Ngannou-Gane à l'UFC 270 et les plus grandes soirées de MMA avec les offres RMC Sport

Pour le "combat de la soirée" ou la "performance de la soirée", qui rapportent chacun 50.000 dollars, il faudra attendre de voir le spectacle dans la cage. Mais grâce à Fernand Lopez, ancien entraîneur de Ngannou et actuel coach de Gane, on en sait déjà un peu plus sur les "points de pay-per-view", bonus qui rapporte le plus. L’idée? Tous les deux champions, même si Gane n’est que sa version intérimaire, le Français et son adversaire vont toucher – comme c’est le cas à chaque fois pour les détenteurs d’une ceinture ou les stars comme Conor McGregor – une part des ventes de l’événement en paiement à la séance. Patron du MMA Factory et également manager de Gane, Lopez détaille l’accord pour son poulain dans une interview à La Sueur: "Chaque fois qu’un pay-per-view sera vendu, si on est en-dessous de 600.000 ventes, Ciryl aura un dollar. Et si on est au-dessus de 600.000, Ciryl touchera 2,5 dollars."

Bref, si on se base sur les montants fixes donnés plus haut, 500.000 pay-per-views vendus permettrait à Gane d’atteindre un total d’un million de dollars. A 600.001 , ce sont deux millions qui tombent. Et si l’UFC arrive à en écouler un million, son chèque monterait à trois millions de dollars! "Voilà l’intérêt de faire le boulot pour vendre le plus de pay-per-views", conclut Lopez. Avec l’histoire de sa séparation avec Ngannou, qui a laissé quelques rancœurs en route, il participe grandement à l’affaire. Mais il faut vite calmer les ardeurs: sur les 269 pay-per-views de l’UFC depuis sa création en novembre 1993, seuls 19 ont atteint la barre du million de ventes. Et à deux exceptions près, chacun de ces événements mettait à l’affiche une des dix plus grandes stars de l’histoire de l’organisation, McGregor se taillant la part du lion avec les… six premières places (dont le record à 2,4 millions pour son combat contre Khabib Nurmagomedov en octobre 2018).

Ngannou et Gane, eux, n’ont pour l’instant jamais montré de capacité à franchir la barre des 500.000 ventes. Le combat pour le titre intérimaire du Français contre le populaire Derrick Lewis, en août dernier, aurait à peine dépassé les 300.000. Le combat revanche pour la couronne des lourds du Camerounais contre Stipe Miocic, en mars dernier, aurait été autour des mêmes eaux alors que leur première confrontation en janvier 2018 aurait atteint 380.000. Pour se faire une idée plus précise du potentiel de Ngannou-Gane, il faut se tourner vers l’année 2021 (en omettant les cartons logiques de McGregor contre Dustin Poirier). Pour constater que la tentative du champion des moyens Israel Adesanya de devenir champion dans une deuxième catégorie (les lourds-légers) contre Jan Blachowicz, en février, avait atteint 800.000, soit 100.000 de plus que la revanche entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal – un des combattants actuels les plus populaires de l’UFC – en avril.

En mai, le combat pour le titre des légers entre Charles Oliveira et Michael Chandler n’avait attiré que 300.000 ventes. Un mois plus tard, un UFC pourtant blindé avec les stars Adesanya et Nate Diaz n’avait atteint que 600.000. Soit 100.000 de moins que la revanche attendue entre Usman et Colby Covington en novembre à l’UFC 268. Si l’histoire du trio Ngannou-Lopez-Gane pourrait attirer, il semble donc très difficile d’imaginer que l’UFC 270 dépasse les 600.000 ventes qui ferait basculer la part du combattant français à 2,5 dollars par pay-per-view. Mais un élément jouera en leur faveur: le co-combat principal de l’événement sera la troisième danse entre Brandon Moreno et Deiveson Figueiredo pour le titre des mouches. Premier champion né au Mexique de l’histoire de l’UFC, Moreno attirera sans doute du monde sur son nom grâce à la communauté latino des Etats-Unis. Et la diaspora brésilienne, pays de Figueiredo où le MMA est ultra populaire, devrait aussi apporter sa contribution.