UFC: Comment le controversé Kadyrov a convaincu Chimaev de renoncer à sa retraite

Grand fan de MMA, qu'il utilise aussi comme arme diplomatique, le président tchétchène Ramzan Kadyrov a pris son téléphone pour titiller la fibre nationaliste de Khamzat Chimaev (révélation de l’UFC en 2020) et le persuader de revenir sur sa décision de prendre sa retraite en raison des conséquences du Covid. Mission accomplie, a priori, si l’on en croit le despotique et autoritaire dirigeant politique.

Quand on parle Tchétchénie et MMA, le nom de Ramzan Kadyrov n’est jamais loin. Grand fan de sports de combat, le despotique et autoritaire président de la République tchétchène n’a jamais caché son appétence pour la discipline, créant en 2015 à Grozny la salle d’entraînement Akhmat MMA (aussi connue sous le nom Fight Club Akhmat) – dont les membres rejoignent régulièrement les services de sécurité du gouvernement – et l’organisation de combats World Fighting of Akhmat, devenue depuis Absolut Championship Akhmat, toutes deux nommées en hommage à son père et ancien président Akmad Kadyrov, assassiné dans un attentat en 2004. Deux structures dans le viseur du département du Trésor américain qui menace de sanctions toute compagnie américaine qui ferait du business avec elles et tout athlète américain qui combattrait pour ACA en raison de leurs liens avec Kadyrov.

"Je lui ai dit que TOUS les Tchétchènes étaient contrariés"

Ce dernier est également proche du Daghestanais Khabib Nurmagomedov, invaincu champion des légers de l’UFC désormais à la retraite, qu’il avait invité à venir dispenser une "masterclass" dans son club en 2016 et qu’il avait fait citoyen de son pays après sa victoire sur Conor McGregor en 2018. Sans oublier ce moment de folie où il avait fait combattre… des enfants (dont les siens) en MMA, discipline utilisée comme une arme diplomatique par celui qui est suspecté de nombreuses violations des droits de l’homme dans son pays. Tout sauf illogique, donc, de voir le controversé dirigeant politique intervenir sur le cas Khamzat Chimaev. Révélation de l’UFC en 2020, où il a combattu en gagné deux fois en dix jours en juillet avant de briller encore en septembre avec un KO en moins de vingt secondes, le combattant suédois né en Tchétchénie a annoncé sa retraite en raison des conséquences d’un Covid qui ne le lâche pas et l’empêche de s’entraîner normalement.

Si Dana White, patron exécutif de l’UFC, a démenti en évoquant une décision prise sous le coup de l’émotion et un retour possible dans l’octogone en juin, Kadyrov a préféré ne pas prendre de risque et a appelé Chimaev pour le convaincre de revenir sur son choix en titillant sa fibre nationaliste. Mission accomplie, a priori, comme Kadyrov l’explique dans un post publié sur le compte Instagram de l’office du tourisme de Tchétchénie (où la plupart des photos lui sont consacrées…): "J’ai parlé à Chimaev. Il m’a dit que sa guérison était lente et qu’il avait décidé de ne pas donner d’espoir aux fans pour être honnête et franc avec eux. Je lui ai dit que TOUS les Tchétchènes étaient contrariés par cette nouvelle."

"Il reste et combattra jusqu'à la fin"

Et Kadyrov de poursuivre: "Durant notre conversation, Chimaev a réalisé l’importance de sa carrière pour tous les Tchétchènes et a promis de faire tous les efforts possibles pour se remettre au plus vite. Il va très bientôt prendre un avion pour rejoindre notre République, où il pourra terminer sa convalescence et recommencer l’entraînement. Cela veut dire que Khamzat ne part pas. IL RESTE ET COMBATTRA JUSQU’A LA FIN ! ‘Le cœur et le corps m’ont chuchoté que c’était fini’ est ce que Khamzat a écrit sur Instagram. Mais L’ESPRIT tchétchène et la volonté de gagner lui ont crié : ‘En avant !’ C’est pour ça que je suis certain que Khamzat va remporter la ceinture UFC et prouver qu’il est le meilleur des meilleurs!" Après un tel discours, difficile de ne pas imaginer Chimaev – actuellement à Las Vegas où l’UFC l’a fait venir pour tenter de le guérir – remonter dans la cage. On finit même par se demander s’il a vraiment le choix.