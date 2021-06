UFC: Craig casse le bras de Hill puis lui inflige un gros TKO

Paul Craig a brisé le bras gauche de Jamahal Hill dans la nuit de samedi à dimanche lors de l’UFC 263, dans l’Arizona. L’Ecossais l’a ensuite emporté par TKO dès la première reprise face à un adversaire incapable de tenir sa garde.

Aussi spectaculaire que dangereux, l’UFC donne parfois lieu à de grosses blessures comme ce week-end à Glendale dans l’Arizona. Lors du premier combat de la carte principale de l’UFC 263, Paul Craig a infligé un terrible TKO à Jamahal Hill après une minute et 59 secondes dans la première reprise.

L’Ecossais en a profité pour signer sa 15e victoire en 20 combats de MMA chez les pros (pour 4 défaites et 1 égalité). Mais encore plus que les nombreux coups de poing infligés par le combattant britannique de 33 ans, on retiendra le moment où il a cassé le bras de son rival quelques instants auparavant. Ames sensibles s’abstenir.

Hill ne pouvait plus se protéger

Lors d’une séquence au sol, "Bearjew" a attrapé le bras gauche de Jamahal Hill entre ses griffes. Si l’Américain n’a pas immédiatement tapé pour abandonner, repoussant les limites de la douleur, il a perdu l’usage de son bras pour le reste de cet affrontement dans l'octogone.

Armé de son seul bras valide, Jamahal Hill a vainement tenté de se relever pour porter des coups au visage de Paul Craig mais n’a finalement pas été capable de se défendre sur les contres de l’Ecossais. Parvenant toujours à bloquer le bras gauche de son rival entre ses jambes, "Bearjew" a fini par faire pleuvoir un déluge de coups de poing et de coups de coude sur le visage de Jamahal Hill.

Un enchaînement qui a finalement obligé l’arbitre à dire stop. On se demandera peut-être quand même pourquoi l’officiel n’a pas mis fin au supplice dès lors que l’Américain n’a plus été capable de tenir sa garde pour protéger son visage face aux assauts répétés de Paul Craig.