UFC: des favelas aux sommets du MMA, la folle trajectoire de Charles Oliveira

Devenu l'un des meilleurs combattants de l'UFC, Charles Oliveira a certes perdu sa ceinture de champion du monde des légers vendredi pour un échec à la pesée, mais il fera tout de même face à Justin Gaethje dans la nuit de samedi à dimanche (sur RMC Sport 2). Rien ne prédestinait le Brésilien à un tel succès.

C’est l’histoire d’un combattant en qui personne n’a jamais cru. L’éclatante revanche d’un champion à qui on avait dit qu’il ne ferait plus de sport. Le Brésilien Charles Oliveira, parvenu à surmonter tous les obstacles, sera de retour dans l’octogone lors de l’UFC 274, dans la nuit de samedi à dimanche (sur RMC Sport 2). Il devait défendre pour la deuxième fois sa ceinture de champion du monde des légers face à l’Américain Justin Gaethje, mais son échec surprise à la pesée, vendredi, a laissé son titre vacant. Peu importe, le duel aura tout de même lieu. Sans titre au bout (pour lui, du moins), mais avec la gloire, peut-être.

La première fois qu'Oliveira avait défendu sa ceinture, c’était en décembre 2021. Dans le main-event de l'UFC 269 à Las Vegas, un étranglement réussi au début du troisième round lui avait permis de faire tomber Dustin Poirier, bourreau de Conor McGregor à deux reprises au cours de sa carrière. Malmené en début de combat, Oliveira avait su se montrer solide pour inverser la tendance, accélérer et envoyer son adversaire au sol avant de tout plier sur une soumission. Son dixième succès d’affilée. Un bilan impressionnant pour celui qui détient aussi le record de soumissions (15) et de finitions (18) à l’UFC.

Pourtant, rien ne prédestinait "Do Bronx" à un tel succès, lui qui a grandi dans les favelas et a dû faire face à de graves problèmes de santé lors de sa jeunesse passée à São Paulo. Sa vie bascule alors qu’il n’est qu’un gamin : on lui diagnostique un souffle au cœur anormal et une polyarthrite rhumatoïde qui lui attaque les chevilles. Il lui est alors impossible ou presque de rester debout. Direction l’hôpital pendant deux ans. "J’avais douze ans, assis sur une chaise à écouter le docteur dire à mes parents que je ne serai jamais normal, que je ne jouerai jamais au foot. J’ai dit à mes parents que je préférais mourir plutôt que de ne pas être un enfant normal", raconte-t-il. Faire basculer son destin devient le combat de sa vie. Sorti de l’hôpital, il reprend le sport contre l’avis des spécialistes et tombe amoureux du jiu-jitsu, surnommé "l’art doux" au Brésil parce qu’il sollicite davantage la souplesse et la technique que la force.

Pierre porte-bonheur et lunettes "de geek"

"Grâce au bon Dieu, j’ai beaucoup gagné dans le monde du jiu-jitsu, explique-t-il. J’ai commencé à marquer l’histoire au Brésil en jiu-jitsu. A 18 ans, j’ai commencé en MMA. J’ai beaucoup gagné au niveau régional et je suis parti à l’étranger. J’ai signé au Ring of Combat puis à l’UFC." Son premier combat dans l'organisation reine, en août 2010, se termine sur une soumission. Un joli clin d’œil pour la suite. Même si son parcours est une suite de hauts et de bas.

Toujours offensif, il alterne les victoires et les défaites. Certains disent qu’il est trop fragile pour atteindre un jour les sommets. D’autres se moquent de son style, lui qui porte des lunettes "de geek" en-dehors de l’octogone, la faute à de sérieux problèmes de vue. Son passage définitif chez les légers, en avril 2017, change tout. Porté par son histoire et son expérience, il s’affirme comme un combattant complet et se met à enchaîner les succès. En ayant toujours sur lui une pierre cédée par son père qu'il considère comme un porte-bonheur. Une pierre qui représente à ses yeux celle utilisée par David pour vaincre Goliath.

En mai 2021, dans le Texas, Oliveira confirme qu'il a tout pour devenir Goliath en dominant l'Américain Michael Chandler par TKO dès la deuxième reprise pour s'emparer de la ceinture des légers laissée vacante par la retraite de Khabib Nurmagomedov. "Je vous ai dit que j’allais l’assommer, et je suis venu et l’ai assommé, lance-t-il à la foule. J’ai prouvé à tout le monde que j’étais le lion parmi les lions. Michael tu es un grand champion mais aujourd'hui c'était mon jour. Favelas, c'est pour nous !"

Il y a ensuite eu cette victoire contre Poirier pour confirmer sa domination. Considéré chez lui comme un héros, Oliveira a toujours faim du haut de ses 32 ans. Inarrêtable tout en donnant parfois l'impression d'être au bord du précipice, il sait qu'il a devant lui un sacré client avec Justin Gaethje. Rendez-vous sur RMC Sport 2 dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h.