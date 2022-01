UFC: du strip-tease au MMA, l'étonnante histoire de Vanessa Demopoulos

Vanessa Demopoulos a battu Silvana Gomez Juarez par soumission ce week-end lors d’un combat préliminaire de l’UFC 270, avant le choc entre Ciryl Gane et Francis Ngannou. Moins de deux mois après avoir définitivement arrêté le strip-tease, l’Américaine a gagné son premier combat au sein de la prestigieuse organisation.

A l’heure où tous les regards étaient tournés vers les deux principaux combats de l’UFC 270, le choc des poids lourds opposant Francis Ngannou à Ciryl Gane et le duel de techniciens entre Deiveson Figueiredo et Brandon Moreno chez les mouches, une jeune femme de 33 ans remportait dimanche le premier combat de sa carrière à l’UFC.

Arrivée au MMA sur le tard, Vanessa Demopoulos a dominé Silvana Gomez Juarez d’une belle soumission sur une clé de bras dès le premier round. En seulement deux minutes et 25 secondes de combat sur la carte préliminaire de l’événement organisé à Anaheim (Californie), l’Américaine a marqué les esprits. Mieux, sa victoire expéditive lui a valu un joli bonus de 50.000 dollars pour la performance de la soirée. Une prestation incroyable pour Vanessa Demopoulos qui a quitté son métier de strip-teaseuse pour se concentrer sur sa carrière sportive voilà seulement quelques semaines.

Demopoulos: "J'ai été danseuse exotique pendant 13 ans"

Après deux défaites à l’UFC et une carrière assez moyenne jusque-là en MMA (six victoires pour quatre défaites avant ce succès) Vanessa Demopoulos ne semblait pas être destinée aux gros titres. Mais après avoir soumis Silvana Gomez Juarez ce week-end, l’Américaine a marqué les esprits avec une assurance désarmante en conférence de presse. En particulier lorsque les journalistes présents l’ont interrogée sur son activité antérieure.

"Je ne pense pas que cela soit un secret, j'ai été danseuse exotique pendant 13 ans", a lancé Vanessa Demopoulos après sa victoire à l’UFC.

Vanessa Demopoulos célèbre sa victoire à l'UFC 270 d'un grand écart © Icon Sport

Relancée sur le grand écart qu’elle a réalisé au centre de la cage après avoir battu sa rivale argentine, "Lil Monster" (comprendre le "p’tit monstre") a encore fait preuve d’une belle dose d’autodérision.

"C’était ma garde de strip-teaseuse, a encore plaisanté la combattante. Et je ne l’ai pas vraiment dit dans le ring, mais j’aimerais le dire tout de suite: j’ai arrêté d’être une strip-teaseuse pour continuer ce camp d’entraînement. J’ai arrêté de danser il y a environ six à huit semaines pour pouvoir me concentrer à temps plein au MMA et prendre cela très au sérieux en allant à la salle tous les jours."

Le strip-tease lui a "sauvé" la vie

Experte en pole dance et en jiu-jitsu, Vanessa Demopoulos entend désormais faire carrière dans le MMA et seulement dans le MMA. Pour autant, elle ne regrette pas son passé dans les clubs de strip-tease puisque cette carrière lui a sauvé la vie quand elle risquait de sombrer dans la drogue. En 2018, celle qui venait à peine de débuter sa carrière professionnelle dans les sports de combat et d’y rempoter le titre des pailles de la Legacy Fighting Alliance (LFA) se confiait sur l’apport du strip-tease dans son quotidien de combattante.

"Je me suis d’abord mise au kickboxing, en fait, grâce à la pole dance. Je suis une danseuse exotique. J’ai été repérée en tant que pole dancer, et ils ont dit que si je mettais cette même détermination et mentalité au combat, je pourrais être douée, expliquait Demopoulos auprès du site Combat Press. […] La pole dance demande beaucoup d’agilité, beaucoup de conscience de son corps, beaucoup de dextérité et de souplesse, et il faut réagir rapidement. C’est semblable au jiu-jitsu, mais dans le jiu-jitsu, vous avez le choix de taper si vous le devez, ou vous êtes en sécurité si vous êtes au sol. Avec la pole dance, on fait plus face à la mort dans le sens où on s’accroche littéralement à un seul membre. Un faux-mouvement et c’est fini. On tombe de deux étages et c’est tout. On ne tombe qu’une seule fois."

En plus du bonus de 50.000 dollars pour la performance de la soirée à l’UFC 270, Vanessa Demopoulos a remporté 24.000 dollars supplémentaires pour son combat face à Silvana Gomez Juarez. De quoi lui donner raison d’avoir définitivement arrêté sa carrière de strip-teaseuse afin d’utiliser son corps d’une autre manière, plus brutale, dans l’octogone.