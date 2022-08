UFC: Edwards a détrôné le roi Usman, le débrief d’un séisme sur la planète MMA

Jamais battu depuis ses débuts à l’UFC, considéré comme le meilleur combattant de l’organisation toutes catégories confondues, en passe d’égaler un record historique, Kamaru Usman a vu son monde s’écrouler ce samedi avec sa défaite face à Leon Edwards sur un KO déjà légendaire. Le RMC Fighter Club débriefe ce tremblement de terre dans la plus grande organisation de MMA.

Un électrochoc. Un tremblement de terre magnitude XXL. Un monde qui s’écroule. Difficile de trouver une expression assez forte pour résumer le séisme qui a frappé la planète UFC samedi dernier à Salt Lake City. Numéro 1 pound-for-pound (toutes catégories confondues) de la plus grande organisation de MMA, invaincu depuis 2013, jamais battu ni mis au sol depuis ses débuts à l’UFC, Kamaru Usman était censé écarter l’obstacle Leon Edwards sans trop trembler pour sa sixième défense du titre des welters et égaler le record de la légende Anderson Silva avec une seizième victoire de suite à l’UFC.

Et jusqu’à une minute de la fin du dernier round, le scénario semblait se dérouler sans accroc ou presque. Mis au sol dans la première reprise par Edwards, qui prenait ensuite son dos et faisait passer le frisson d’une possible soumission, Usman a ensuite fait du Usman pendant les trois rounds suivants. Une domination sans débat du Nigérian spécialiste de la lutte qui filait tout droit faire ce seizième succès de rang historique et allait légitimer sa place dans la discussion sur le GOAT (le meilleur de tous les temps) de l’UFC.

Mais ce que l’on ne pensait plus faisable – on lui laissait tout de même une bonne chance au départ, le Britannique est un sacré combattant – est devenu réalité. Avec une feinte de direct du gauche, Edwards poussait Usman à écarter sa tête avant de la cueillir avec un coup de pied à jamais gravé dans l’histoire. KO. Clair, net et sans bavure. En quelques secondes, le roi Usman a perdu son trône. Pour un triomphe rempli d’émotion, celle du deuxième Britannique (après Michael Bisping chez les moyens) à remporter une ceinture à l’UFC.

De quoi pousser le RMC Fighter Club à avancer sa rentrée MMA de quelques jours. Comment Edward a-t-il réussi son exploit? Quelle place lui donner dans le classement des plus grosses surprises de l’histoire de l’UFC? Une revanche directe (qui serait en fait une trilogie) est-elle la seule option possible pour la suite, comme l’avait déjà laissé entendre Dana White avant le combat et comme il l’a confirmé après en évoquant la possibilité de le faire en Grande-Bretagne, et Usman retrouvera-t-il sa couronne? Le podcast de RMC Sport consacré aux sports de combat débriefe le séisme Edwards-Usman et répond à toutes ces questions.