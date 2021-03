UFC: Edwards privé de victoire face à Muhammad, Usman attendra

Leon Edwards espérait décrocher une chance pour le titre des poids welters de l'UFC face à Kamaru Usman. Après presque deux ans d'absence dans l'octogone, l'Anglais a vu son combat contre Belal Muhammad se terminer sur un "no contest" après un coup involontaire dans l'oeil de son adversaire.

Impressionnant contre Gilbert Burns, Kamaru Usman peut dormir sur les deux oreilles la concurrence est encore un cran au-dessous chez les poids welters de l'UFC. Troisième au classement des challengers, Leon Edwards devait l'emporter contre Belal Muhammad afin d'obtenir un combat pour le titre.

Mais l'Anglo-Jamaicain n'a pas réussi à marquer les esprits ce week-end à Las Vegas et son retour dans l'octogone, pour son premier combat depuis juillet 2019, s'est conclu sur un "no contest" dès la deuxième reprise après un coup involontaire dans l'oeil de son adversaire.

Edwards: " J'aurais préféré une défaite"

Toujours invaincu à l'UFC (18 victoires, 3 défaites et donc une égalité) depuis sa défaite face Kamaru Usman, Leon Edwards devra encore patienter pour bénéficier d'une chance pour le titre. Entre la crise sanitaire liée au coronavirus et le retrait du phénomène Khamzat Chimaev, le Britannique aura attendu près de deux ans entre deux combats.

Dominateur et agressif dès la première reprise, "Rocky" a finalement été privé d'une victoire qui lui tendait les bras. Certes son rival a gardé les traces du combat, mais les amateurs de MMA resteront sur leur faim après ce final très frustrant.

"Tout d'abord je tiens à présenter mes excuses. Je ne voulais pas le faire, s'est défendu Leon Edwards après ce retour à l'UFC. J'aurais préféré une défaite. J'ai le coeur brisé. Je me suis concentré sur le prochain chapitre pour être le champion du monde. Cela fait un an et demi. Pour revenir comme ça.[...] Je voulais en montrer plus. C'était accidentel, j'ai le coeur brisé."

A défaut d'avoir immédiatement sa chance pour le titre face à Kamaru Usman, Leon Edwards devrait d'abord en passer par un combat face à Colby Covington, challenger numéro 1 des poids welters.