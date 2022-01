UFC en direct: suivez le combat évènement entre Ngannou et Gane

C'est un combat pour l'histoire ! Le monde entier va le regarder. Cette nuit, Ciryl Gane peut devenir le premier combattant français sacré champion incontesté dans la principale organisation de MMA à travers la planète. Il doit pour cela venir à bout de Francis Ngannou pour la couronne des lourds lors de ce combat principal de l’UFC 270. Un rendez-vous à suivre en exclusivité sur RMC Sport 2.

RMC Sport est l'unique diffuseur de ce duel en France avec une soirée spéciale qui débute dès maintenant à 23h. La carte préliminaire commencera à 2h (heure française) et la carte principale à 4h. Plein d'invités seront avec nous pour cette grande soirée comme Lucie Bertaud (combattante MMA et finaliste Koh-Lanta) et Steven Da Costa (champion olympique de karaté) ! RMC Sport sera également en direct de La Roche-sur-Yon auprès des proches de Ciryl Gane.

