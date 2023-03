UFC: "Face à lui-même", le film RMC Sport sur la défaite express de Ciryl Gane face à Jon Jones

La déception a été à la hauteur de l’attente. RMC Sport vous plonge dans les dessous de la défaite express de Ciryl Gane face à Jon Jones pour la ceinture des lourds de l’UFC, début mars à Las Vegas, avec le film Face à lui-même. Un bonbon de 40 minutes qui revient aussi sur toutes les questions posées par le revers d’un "Bon Gamin" qui compte bien revenir plus fort.

Après l’attente, après la déception, l’heure est à l’analyse. Début mars, à Las Vegas, Ciryl Gane n’a tenu que deux minutes face à la légende Jon Jones pour la ceinture des lourds de l’UFC. Dépassé une fois amené au sol par l’Américain, le combattant français n’a pu empêcher la guillotine qui l’a conduit à une défaite sur soumission et a brisé (pour l’instant) son rêve de titre. Treize mois après l’échec face à Francis Ngannou, "Bon Gamin" a encore buté sur la dernière marche vers le trône de champion incontesté de la plus grande organisation de MMA à travers la planète.

Un revers qui pose des questions. Gane était-il assez bien préparé? A-t-il été débordé psychologiquement par la portée de cet événement XXL malgré son célèbre détachement qui a fait sa force? Doit-il se réinventer et comment le faire? Comme vous en avez désormais l’habitude, RMC Sport rentre dans le détail de ces interrogations via un exceptionnel film qui revient sur l’avant et l’après-combat: Face à lui-même. Après le premier épisode qui racontait l’ampleur du défi face à lui, Face au monstre, ce second opus revient sur les dessous de ce qui pouvait être considéré comme le plus gros rendez-vous de l’histoire des sports de combat en France et de la déception qui en a suivi.

Sans oublier de tirer un coup de chapeau à Gane et son équipe pour avoir atteint un tel sommet qui a mis une forte lumière sur leur sport et permis à sa croissance dans notre pays de se poursuivre à vitesse grand V. Face à celui que beaucoup voient comme le plus grand de tous les temps, et il n’y a pas de débat si on discute uniquement de ce qui se passe dans la cage, Gane n’aura pas su se sublimer pour s’offrir un bout d’histoire et graver à jamais son nom dans la légende de sa discipline.

Mais l’homme à la carrière météorite dans le MMA – premier combat pro à l’été 2018, champion intérimaire des lourds de l’UFC trois ans plus tard – n’a pas dit son dernier mot. Vite de retour à l’entraînement, ce qui change de ses habitudes après un combat, il travaille déjà à revenir plus fort. Face à lui-même se conclut sur une formule qui vise juste: "La France veut croire qu’il n’est pas juste un bon gamin qui prend tout ce qu’il y a à prendre. Elle a envie de croire que c’est aussi un bon gamin qui donne tout ce qu’il a à donner."

La mission rédemption sportive de Ciryl Gane est en marche. Elle passera sans doute par Paris, où l’UFC va organiser son deuxième événement dans quelques mois après l’immense réussite de la première dans la capitale française en septembre 2022 (où il avait battu Tai Tuivasa par KO dans le combat principal). Les mauvais souvenirs ne s’effaceront pas. Mais "Bon Gamin" va tout faire pour en cuisiner de nouveaux, sauce sourires cette fois.