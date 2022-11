UFC FIGHT NIGHT : D. LEWIS – S. SPIVAC : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi, l’UFC Apex de Las Vegas reçoit le combat événement Lewis contre Spivac. Les deux combattants poids lourds se retrouvent dans l’octogone à l’occasion de l’UFC Fight Night. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Derrick Lewis – Sergey Spivac !

C’est le main event à ne pas manquer ce week-end ! Derrick Lewis, surnommé “The Black Beast”, a déjà remporté 26 combats en MMA. Sa puissance de frappe lui a permis de gagner 21 de ses matchs par KO.

Pass Combat RMC Sport Profitez du Pass Combat RMC Sport propose son Pass Combat à 5 euros pour le week-end ! J'en profite

Cette semaine, le poids lourd américain affronte Sergey Spivak. Lors des 6 derniers matchs, le Moldave s’est imposé à 5 reprises. Spival, nommé “The Polar Bear”, possède lui aussi un palmarès impressionnant, avec 15 victoires dont 7 par KO pour seulement 3 défaites. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Derrick Lewis – Sergey Spivac !

Regardez la rencontre Lewis – Spivac de l’UFC Fight Night en direct avec le Pass Combat de RMC Sport

Le combat Lewis – Spivac est diffusé en direct ce samedi 19 novembre à 22 heures, sur la chaîne RMC SPORT 2. Vous retrouvez le main event et toutes les rencontres de la soirée en streaming via l’offre sans engagement Pass Combat, au prix de 5 euros. Dès l’inscription, vous accédez aux matchs de MMA et de boxe, mais également à de nombreux contenus exclusifs. En effet, vous pouvez regarder des émissions dédiées aux compétitions, animées par des experts et d’anciens combattants. Ils vous plongent alors dans les coulisses des sports de combat et débattent sur l’actualité du MMA et de la boxe. Par ailleurs, vous avez jusqu’au dimanche 23 heures 59 pour assister à vos programmes préférés, en direct ou en replay. Une fois l’heure passée, l’abonnement se clôture automatiquement. Enfin, le Pass Combat est disponible sur le support de votre choix et en UHD.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Pass Combat

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.