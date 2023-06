UFC Fight Night: El Matador Topuria massacre Emmett (on ne sait même pas comment il a tenu tout le combat)

Jacksonville a vécu un sacré main event ce samedi, à l'UFC Fight Night. Sous les yeux de Sergio Ramos et Ferran Torres, le Géorgien-Espagnol né en Allemagne Ilia Topuria a massacré Josh Emmett pour grimper encore dans la hiérarchie des -66 kg.

Comment a-t-il pu rester debout? Comment a-t-il réussi à finir... et à répondre à l'interview dans l'octogone comme si rien ne s'était passé? Josh Emmett a pourtant subi la tempête ce samedi soir, à l'UFC Fight Night de Jacksonville. Car Ilia Topuria a signé une vraie démonstration dans le main event, prouvant qu'il faudra compter sur lui chez les moins de 66 kilos.

Ce fut un combat à sens unique: jamais Topuria n'aura laissé l'Américain de 38 ans respirer. El Matador aura à peine eu besoin d'aller au sol. Et quand il le fit, ce fut pour... accentuer sa domination et asséner une série dévastatrice de coups de poing à son adversaire. Le vétéran s'est relevé à chaque fois. Et quand le staff médical lui conseillait d'arrêter les frais, il y voyait une motivation supplémentaire. Emmett a fini le combat, s'affichant avec un visage ravagé.

Josh Emmett, le visage totalement massacré par Topuria à l'UFC Fight Night de Jacksonville, 24 juin 2023 © RMC Sport

Numéro 8 des challengers des plumes, Topuria aura vécu un duel très tranquille.A peine amoché, le Géorgien-Espagnol poursuit son ascension dans la catégorie. Une ascension vers son rêve: celui de défier le champion légendaire Volkanovski.

Épisode 179 : MMA - Imavov brillant mais frustré, Oliveira régale, Nunes s'en va : le débrief de l'UFC 289 38:24