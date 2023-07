UFC Fight Night - Holly Holm - Mayra Bueno Silva : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat ?

Nouveau week-end d’UFC. A l’occasion de l’UFC Fight Night, Holly Holm affronte Mayra Bueno Silva. Découvrons tout de suite comment suivre ce duel.

Pour cette nouvelle carte UFC, le combat entre Holly Holm et Mayra Bueno Silva est promu en main-event de la soirée.

Dans la catégorie des poids coqs, l’américaine Holly Holm défie la brésilienne Mayra Bueno Silva. Dans une catégorie ou le titre est vacant, Holly Holm, troisième pourrait se positionner pour la ceinture. L’américaine affiche un bilan de 15 victoires pour 6 défaites en professionnel dont 8 victoires pour 6 défaites au sein de l’UFC. Sur ses 3 derniers combats, elle a connu la victoire à deux reprises face à Yana Santos en mars dernier et face à Irène Aldana en 2020. En revanche, face à Ketlen Vieira, Holm s’était incliné à la décision l’an dernier. En face, la Brésilienne Mayra Bueno Silva affiche un bilan de 10 victoires, 2 défaites et un match nul. Au sein de l’UFC, son bilan est de 5-2-1. La brésilienne, qui a gagné ses trois derniers combats à l’UFC avait été défaite par la française Manon Fiori en 2021 à l’occasion de l’UFC on ESPN 53. Habituée à remporter ses combats par soumission (80 % des victoires par ce biais), la brésilienne pourrait être tentée de changer son schéma de jeu face à l’américaine.

Holly Holm - Mayra Bueno Silva : à quelle heure ?

Ce combat entre Holly Holm et Mayra Bueno Silva est à suivre dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4 heures du matin sur RMC Sport 2.

