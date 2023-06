UFC Fight Night : Kai Kara France – Amir Albazi : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le combat ?

Ce week-end, l’UFC est déjà de retour. A l’occasion de l’UFC Fight Night, Kai Kara France défie Amir Albazi. Voyons ensemble comment suivre ce combat en direct.

A l’occasion de ce nouveau rassemblement de l’UFC, les fans de l’organisation auront les yeux rivés sur le combat principal de la carte et ce duel entre Kai Kara France et Amir Albazi dans la catégorie des poids mouches.

Offre RMC Sport Regardez le match ! Profitez de l'offre pour voir le match d'UFC ! J'en profite

Dans la catégorie actuellement dominée par le combattant mexicain Brandon Moreno, les deux hommes chercheront à grimper dans la hiérarchie, pour, pourquoi pas, décrocher un combat pour la ceinture. Dans cette hiérarchie, Kai Kara France est actuellement troisième, fort de son bilan de 7 victoires pour 3 défaites à l’UFC et de 24 victoires pour 10 défaites dans toute sa carrière. En face, Amir Albazi fait partie des combattants qui montent et qui gagnent en hype dans la catégorie. En 4 combats à l’UFC, le combattant suédois n’a connu que la victoire, 1 fois sur TKO, 2 fois par soumission et une fois à la décision lors de l’UFC 257. En termes de bilan, le suédois affiche une carte presque parfaite de 16 victoires pour une défaite en 17 combats professionnels. De son côté, Kai Kara France a connu une défaite lors de son dernier combat, face à Brandon Moreno pour décrocher la ceinture de la catégorie. Découvrons sans plus attendre comment suivre ce combat.

Kai Kara France vs Amir Albazi : à quelle heure ?

Ce combat entre Kai Kara France et Amir Albazi est à suivre dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 4 heures du matin sur la chaîne RMC Sport 2. L’heure exacte dépendra surtout de la durée des combats précédents, le duel entre les deux poids mouches étant programmé en dernier. Si vous n’êtes pas encore abonné à une offre RMC Sport, le groupe propose le pass combat à 10 euros. Celui-ci est disponible sans engagement de durée et vous permettra de suivre facilement ce week-end de combats.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.