UFC Fight Night : Malon Vera - Cory Sandhagen : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Ce week-end, l’UFC Fight Night fait son retour. À l’occasion du main event de la soirée, Malon Vera s’en ira défier Cory Sandhagen. Voyons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat

Ce duel entre Malon Vera et Cory Sandhagen est l’évènement le plus attendu de cette nouvelle réunion de l’UFC. Pour ce main event de la carte principale, le combattant équatorien Marlon Vera et son bilan de 20 victoires, 7 défaites pour un match nul défie donc le combattant américain Cory Sandhagen qui affiche 15 victoires et 4 défaites dans la catégorie des poids coqs. Sandhagen évoluera d’ailleurs à domicile à l’AT&T Center de San Antonio au Texas.

Si le combattant américain affiche une taille plus imposante que son adversaire avec 1m80 contre 1m71, c’est bien le combattant équatorien qui aura l’avantage de l’allonge avec 1 centimètre de plus que son adversaire. Au niveau du ranking dans cette catégorie des poids coqs, Cory Sandhagen et son bilan de 8 victoires pour 3 défaites à l’UFC est cinquième. Il est devancé par son adversaire du soir qui s’affiche à la troisième position de la catégorie pour un bilan comptable de 14 victoires et 6 défaites. Si l’expérience et le classement de la catégorie semblent aller dans le sens d’une victoire de l’équatorien, les bookmakers semblent désigner Cory Sandhagen comme le favori de ce duel au sommet de la catégorie des coqs. Pour suivre l’affrontement entre les deux hommes, on vous détaille l’heure et la chaîne de diffusion dans le paragraphe suivant.

Malon Vera - Cory Sandhagen : à quelle heure ?

Ce combat de la carte principale entre Malon Vera et Cory Sandhagen sera le dernier combat de la carte principale qui débute à minuit dans la nuit de samedi à dimanche. L’affrontement entre les deux poids coqs sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 2. Si vous n’êtes pas encore abonné, sachez que RMC Sport propose un pass combat pour suivre ce combat, mais aussi l’intégralité de la carte principale. Ce pass est proposé au tarif de 10 euros.

