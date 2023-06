UFC Fight Night : Marvin Vettori vs Jared Cannonier : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce week-end, l’UFC est déjà de retour. A l’occasion de l’UFC Fight Night, Marvin Vettori affronte Jared Cannonier. Voyons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce combat.

Sur cette nouvelle carte de l’UFC Fight Night, les yeux des fans du monde entier vont se focaliser sur le combat principal dans la catégorie des poids moyens. Un combat qui mettra aux prises le combattant italien Marvin Vettori à l’américain Jared Cannonier.

Avant ce combat, celui qui se fait surnommer « The Italian Dream » affiche une carte de 19 victoires, 6 défaites et un match nul en 27 combats. Au sein de l’UFC, Vettori affiche un bilan de 9 victoires pour 4 défaites. Lors de l’UFC 286 en mars dernier, il est venu à bout du géorgie Roman Dolidze à la décision. En décembre 2021, Vettori a combattu face à Israël Adesanya pour la ceinture. Une rencontre que Vettori avait finalement perdu à la décision. En face de lui, Jared Cannonier affiche un bilan de 16 victoires pour 6 défaites dont 9 victoires pour 6 défaites au sein de la plus prestigieuse organisation de MMA au monde. A l’instar de Vettori, Cannonier a déjà combattu pour la ceinture, face au même Israël Adesanya. Une rencontre qui s’était aussi soldée par une défaite à la décision. Si vous souhaitez suivre ce combat en direct entre les deux hommes, on vous présente les détails dans la partie suivante.

Marvin Vettori - Jared Cannonier : à quelle heure ?

Ce combat entre Marvin Vettori et Jared Cannonier est à suivre dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4 heures du matin sur RMC Sport 2. Si vous souhaitez suivre ce combat et que vous ne disposez pas d’un abonnement à RMC Sport, sachez que le groupe propose actuellement son pass combat au prix de 10 euros. Proposé sans engagement de durée, le pass combat permet de suivre l’ensemble des combats de l’UFC chaque week-end mais aussi d’autres organisations comme le Bellator.

