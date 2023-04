UFC Fight Night : Max Holloway – Arnold Allen : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le combat ?

Nouvelle soirée UFC ce week-end. Pour le main event de cet UFC Fight Night, Max Holloway s’en va défier Arnold Allen. Voyons comment vous pouvez suivre le combat en direct !

Pour le combat principal de ce nouveau rassemblement de l’UFC, le combattant américain Max Holloway affronte l’anglais Arnold Allen dans la catégorie des poids plumes.

Si l’on s’attarde sur le bilan des deux combattants, Max Holloway affiche une carte de 23 victoires pour 7 défaites tandis que son adversaire du soir a connu la victoire à 19 reprises sur un total de 20 combats. Si l’on isole les combats estampillés UFC, Allen est sur un bilan parfait de 10 victoires en autant de combats tandis que Holloway affiche une carte de 19 victoires pour 7 défaites. Mais malgré cet avantage au bilan, c’est bien Max Holloway qui affiche le meilleur ranking dans la catégorie des poids plumes avec sa place de deuxième derrière Yair Rodriguez et le détenteur de la ceinture de la catégorie, Alexander Volkanovski. Malgré ses 10 victoires en autant de combats, Arnold Allen n’est que quatrième dans la hiérarchie derrière le champion. Une victoire pourrait lui permettre de crédibiliser encore davantage son statut de contender pour la ceinture. Au jeu des pronostics, le combattant anglais part avec le statut de favori. Voyons sans plus attendre le détail sur l’heure et la chaîne qui permettront de suivre ce combat en direct !

UFC Fight Night : Holloway - Allen : à quelle heure ?

Cette nouvelle carte de l’UFC et le combat entre Max Holloway et Arnold Allen est programmée dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 2 heures 30 du matin sur la chaîne RMC Sport 2. Pour cette nouvelle soirée MMA, RMC Sport propose à nouveau un Pass Combat accessible sans engagement de durée et pour un tarif de 10 euros. Via ce pass, vous pourrez accéder aux combats en direct ainsi qu’au replay de ceux-ci.

