UFC Fight Night : regardez RODRIGUEZ VS. LEMOS ce dimanche grâce au Pass Combat RMC Sport

Cette semaine, l’UFC pose ses valises à Las Vegas pour une soirée exceptionnelle. Marina Rodriguez affronte Amanda Lemos pour le main event. Regardez RODRIGUEZ VS. LEMOS ce dimanche grâce au Pass Combat RMC Sport !

C’est la soirée événement à ne pas manquer, en direct de l’UFC APEX ! Marina Rodriguez, spécialiste du jiu-jitsu brésilien et de muay-thaï, affronte sa compatriote Amanda Lemos. Les deux combattantes poids paille se retrouvent ce week-end dans l’octogone, à la suite du report du match d’octobre. Ce match a lieu ce dimanche dès minuit (dans la nuit du samedi au dimanche) alors soyez à l’heure !

Regardez le match ! Profitez du Pass Combat Profitez du Pass Combat pour voir le match RODRIGUEZ VS. LEMOS J'en profite

Rodriguez a un palmarès impressionnant, avec 16 victoires, 1 défaite et 2 nuls. En face, sa concurrente Amanda Lemos n’est pas en reste. En effet depuis 2014, elle a remporté 12 de ses 15 combats, dont 7 par KO/TKO. Puissantes, agiles et rapides, les deux rivales sont prêtes pour assurer un show de folie. Regardez RODRIGUEZ VS. LEMOS ce dimanche 6 novembre à minuit, en direct sur la chaîne RMC SPORT.

Profitez du Pass Combat de RMC Sport et regardez le match d’UFC RODRIGUEZ VS. LEMOS

RMC Sport propose à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées de profiter des rencontres de MMA et de boxe via l’offre sans engagement Pass Combat au prix de 5 euros. La validité du pass vous permet de suivre en direct ou en replay l’intégralité des combats et des émissions, présentées par les experts RMC Sport et d’anciens champions. Ainsi, vous retrouvez les compétitions de l’UFC mais aussi du Bellator, du Combate Global, de la PFL ou encore de l’Hexagone et de la PBC. Une fois souscrit, vous avez jusqu’au dimanche 23 heures 59 pour regarder vos programmes préférés. En effet, passé cette heure, le Pass Combat se désactive automatiquement, sans aucune démarche de votre part. Les amateurs de sport de combat peuvent assister aux rencontres via le support de leur choix. Vous partez en déplacement ? Téléchargez l’application RMC Sport pour faire le plein d’émotions !

Cliquez ici pour profiter de l’offre Pass Combat

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.