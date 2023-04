UFC Fight Night : Sergei Pavlovich vs Curtis Blaydes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le combat ?

Ce week-end, la plus grande organisation au monde de MMA revient. Dans le combat principal, le russe Sergei Pavlovich défie l’américain Curtis Blaydes. Zoom sur l’heure et la chaîne du combat.

A l’UFC, dans la catégorie des poids lourds, le nom de Sergei Pavlovich est de plus en plus cité pour faire office de prétendant légitime à un combat pour le titre. En attendant ce moment, le combattant russe s’en va défier l’américain Curtis Blaydes et son mètre 93 pour 120 kilos.

Offre RMC Sport Profitez de l'offre ! Craquez pour le Pass Combat pour voir le match ! J'en profite

Au bilan, le russe est devant avec une carte de 17 victoires pour une seule défaite. Si l’on se fie uniquement aux combats UFC, Pavlovich présente un bilan de 5 victoires pour une seule défaite. Une défaite enregistrée lors de son premier combat UFC face à Alistair Overeem. Depuis, le combattant a enchaîné les victoires par KO dont la dernière face à un Tai Tuivasa terrassé en 54 secondes dans le premier round. En face de lui, Pavlovich retrouve Curtis Blaydes avec son bilan de 17 victoires pour 3 défaites dont 13-3 lors de ses combats UFC. Au ranking, Pavlovich et Blaydes sont respectivement troisièmes et quatrièmes de la catégorie des lourds. Une catégorie actuellement dominée par Jon Jones depuis sa victoire face au français Cyril Gane. Dans la deuxième partie de cet article, on revient ensemble sur l’heure et la chaîne de diffusion de ce combat.

Sergei Pavlovich vs Curtis Blaydes : à quelle heure ?

Pour suivre ce duel entre deux gros cogneurs, mieux vaut ne pas arriver en retard. Pour les fans de MMA, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 1 heure du matin pour le début de la carte principale. Pour suivre le combat, RMC Sport propose à nouveau son Pass combat, calqué sur le système américain du « Pay per view ». Pour 10 euros, vous pourrez donc suivre l’intégralité de ce week-end de sports de combat. Le tout, sans engagement de durée.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.