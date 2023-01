UFC FIGHT NIGHT: STRICKLAND V IMAVOV : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

Ce week-end, les combattants de l’UFC se retrouvent dans l’octogone de Las Vegas. Pour l’occasion, Strickland défie Imavov pour l’UFC Fight Night ! Découvrez sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Strickland VS Imavov !

Imavov devait affronter Kelvin Gastelum dans la catégorie des poids moyens, mais à la suite d’une blessure, l’Américain a laissé sa place. C’est donc Sean Strickland qui remplace son compatriote, pour un match lourds-légers. Le jeune Français a remporté 4 de ses 5 combats en UFC, et ce match est l’occasion pour lui de se rapprocher de son rêve de ceinture.

En face, Strickland peut s’appuyer sur son expérience et sa puissance pour mettre à mal la défense d’Imavov. Toutefois, malgré 10 KO en 25 victoires, le Californien sort de deux défaites consécutives. Découvrez sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Strickland VS Imavov !

UFC Fight Night : STRICKLAND V IMAVOV : sur quelle chaîne TV et à quelle heure ?

Ce dimanche à 1 heure, vous assistez au combat Strickland – Imavov en direct sur la chaîne RMC SPORT 2. Pour en profiter, RMC Sport propose aux amateurs de sports de combat qui ne possèdent pas d’abonnement RMC Sport de souscrire l’offre d’abonnement sans engagement Pass Combat au prix de 5 euros. Ce paiement unique vous permet d’accéder à l’ensemble des matchs du week-end, en direct ou en replay. Mais ce n’est pas tout ! RMC Sport diffuse de nombreux contenus dédiés au MMA et à la boxe. Ainsi, vous retrouvez aussi des émissions spéciales, des reportages, des débats et la télé-réalité “The Ultimate Fighter”. L’intégralité des programmes diffusés par les chaînes RMC SPORT est disponible sur l’écran de votre choix, mais également via l’application RMC Sport. Enfin, le dimanche à 23 heures 59, l’abonnement Pass Ligue 1 prend fin automatiquement. Vous n’avez donc aucune démarche à faire.

