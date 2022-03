UFC: Fiorot-Gane, les parallèles des chercheurs d’or

Manon Fiorot affronte ce samedi soir (en direct et en exclusivité à partir de 21h30 sur RMC Sport 2) Jennifer Maia, numéro quatre de la catégorie, dans un combat où une victoire la rapprocherait d’une chance pour le titre des mouches. Après Ciryl Gane, la Niçoise va sans doute être la prochaine chance pour la France de connaître enfin un sacre à l’UFC. Et les parallèles entre "The Beast" et "Bon Gamin" sont nombreux.

Ils ont commencé le MMA sur le tard. Avant cette discipline, ils ont pratiqué d’autres sports où ils ont brillé. Le snowboard, le karaté et la boxe thaï pour Manon Fiorot. Le football, le basket et le muay-thaï pour Ciryl Gane. Et leur ascension vers les sommets de l’UFC a pris la forme de météorites. Entre "The Beast" et "Bon Gamin", les parallèles sont nombreux. Comme si un destin invisible liait la combattante française en passe de se rapprocher d’une chance pour le titre des mouches de l’UFC si elle bat Jennifer Maia ce samedi soir et le combattant français qui a buté en janvier sur le champion Francis Ngannou dans sa quête de la ceinture des lourds.

>> Suivez Fiorot-Maia et toutes les soirées UFC avec les offres RMC Sport

"Comme moi, il a commencé un peu tard et quand on voit son ascension en si peu de temps, on se dit que c’est possible, confirme Fiorot. Forcément, c’est une inspiration. Il l’a fait donc on peut le faire." "C’est un peu pareil, c’est vrai, appuie Aldric Cassata, coach, manager et compagnon de Fiorot. Ciryl n’a juste pas eu besoin de passer par le MMA amateur car en poids lourds, ça va un peu plus vite et qu’il était déjà très expérimenté en muay-thaï. Mais ils ont clairement une carrière assez similaire en termes d’étapes." Tous les deux invaincus lors de leur passage en boxe thaï, ils partagent également une faculté à enregistrer très vite les nouvelles techniques apprises à l’entraînement et à corriger leurs défauts.

La comparaison tient même au-delà du sportif, avec deux personnes intelligentes, calmes, posées, qui n’oublient pas les leurs même quand l’intensité des lumières augmente. Loin des clichés trop longtemps véhiculés par les pourfendeurs du MMA en France. "Ils représentent tous les bien ce sport", estime Cassata. Arrivée juste derrière dans l’ordre chronologique des chasseurs de Graal à l’UFC, la Niçoise va aussi pouvoir profiter de l’appel d’air médiatique du buzz généré par le choc entre Gane et Ngannou. Si le MMA avait déjà ses mordus dans notre pays, la trajectoire du Vendéen l’a ouvert à un public plus mainstream – jusqu’à voir un sujet au journal de 13 heures de TF1 au lendemain de son combat en janvier – qui va maintenant pouvoir découvrir l’impressionnante Fiorot.

"Ça nous a un peu fait gagner du temps car ça a ouvert tous les médias au MMA, pointe la combattante tricolore. Tout le monde commence à connaître notre sport grâce à Ciryl donc je pense que ça va être plus facile pour moi. Pour moi, ce sont toujours à peu près les mêmes sollicitations pour l’instant. Mais je pense que plus je vais me rapprocher de la ceinture, plus ça va évoluer car les médias s’intéressent de plus en plus à nous." Les choses commencent à bouger doucement. Cassata explique que "plus de médias hors sport contactent Manon, de la presse quotidienne régionale ou nationale pour des interviews, ce qui n’arrivait effectivement pas avant". "Mais ce n’est pas encore fou non plus", constate-t-il. Et ce n’est pas pour lui déplaire. Dans un premier temps en tout cas.

"Il y a un énorme potentiel qui n’est pas encore bien exploité même si avance. Egoïstement, pour Manon, je te dis tant mieux car il n’y a pas encore de harcèlement médiatique ou de choses comme ça.Elle peut grimper tranquillement sans être trop sous pression. J’ai vécu l’inverse avec Georges St-Pierre, qui sortait avec un béret et une fausse moustache pour pouvoir se balader à Montréal, et ce n’est pas rigolo à vivre. C’est purement égoïste mais tant mieux que ça ne prenne pas trop d’importance pour l’instant." Vu son parcours, les spotlights seront bientôt à coup sûr plus nombreux. Fiorot devra apprendre à les gérer, comme Gane avant elle. Entre les deux, le respect est total. Sur sa chaîne Twitch, Gane a récemment souligné tout le bien qu’il pensait de Fiorot. Qui lui renvoie la pareille avec plaisir.

Et pas question de la moindre notion de concurrence entre les deux athlètes les mieux placés pour devenir le premier représentant français sacré à l’UFC tous sexes confondus. "On a un profond respect pour l’équipe de Fernand Lopez et pour Ciryl Gane, leur rend hommage Cassata, et on n’était pas en train de se dire qu’on espérait que Ciryl ne gagne pas pour que Manon soit la première. On a supporté Ciryl à fond et on était vraiment déçu qu’il ne l’emporte pas. Mais il sera champion dans le futur, j’en suis certain." Avant de chuter contre Ngannou, Gane avait pu toucher la ceinture de champion intérimaire des lourds. Mais il lui manque la "vraie". Si elle devra battre l’immense Valentina Shevchenko pour cela, Manon Fiorot aura peut-être l’occasion de la prendre avant lui. Mais peu importe l’ordre. Avec Fiorot et Gane, c’est tout le MMA français qui continue de grandir et de prendre la direction du succès.