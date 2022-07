UFC: Fiziev poursuit son ascension après un gros KO sur Dos Anjos

Le combattant du Kirghizistan Rafael Fiziev a battu le Brésilien Rafael Dos Anjos par KO au 5eme round, samedi lors de l’UFC Fight Night à Las Vegas. A 29 ans, il monte toujours plus haut chez les poids légers.

Il faudra compter sur Rafael Fiziev. Le combattant du Kirghizistan a une nouvelle fois montré toute l’étendue de son talent samedi lors du main event de l’UFC Fight Night à Las Vegas. Opposé à l’expérimenté Brésilien Rafael Dos Anjos (37 ans), ex-champion des poids légers, il a signé sa sixième victoire (la cinquième de rang) en sept combats. Et Fiziev y a ajouté la manière avec un KO dévastateur au 5eme round. "On sait qui est le meilleur Rafael à l’UFC maintenant, a-t-il lâché à chaud après son combat diffusé en direct sur RMC Sport2. Maintenant, je veux savoir qui est le meilleur Rafael dans le monde du sport !" Et le combattant de demander, tout sourire, à un certain Nadal de monter dans la cage.

>> Pour ne rien manquer des soirées UFC, l'abonnement aux chaines RMC Sport est par ici

Fiziev : "Je cherche le finish à chaque round"

Avec cette victoire la plus importante de sa carrière, Fiziev va monter dans la division des poids légers où il s'affirme comme l'un des combattants les plus redoutables : "C’est encourageant pour la suite parce qu’il a vraiment bien géré les assauts et notamment les take down de Dos Anjos, note Taylor Lapilus, consultant MMA pour RMC Sport. Il a montré qu’il n’était pas fragile sur sa défense de lutte." Tout étant toujours offensif : "Je cherche le finish à chaque round, confirme Fiziev. Je savais que son but était de m’amener au sol mais je voulais rester debout." Sa stratégie a payé.