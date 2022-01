UFC: "Gane ne va pas miser le KO contre Ngannou", le prono de Gazo avant le grand combat

Passionné de MMA depuis plusieurs années, Gazo a livré son prono à RMC Sport avant le grand combat entre Ciryl Gane et Francis Ngannou lors de l’UFC 270 (dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 2). Le rappeur de Saint-Denis s’attend à un affrontement spectaculaire entre les deux anciens pensionnaires du MMA Factory à Paris.

Son réveil est déjà programmé depuis plusieurs semaines. Au cas où. Mais en réalité, il va sûrement rester debout toute la nuit, entre impatience et excitation. Comme tous les fans de sports de combats dans le monde, Gazo sera devant sa télé pour suivre le choc XXL entre Ciryl Gane et Francis Ngannou lors de l’UFC 270 (dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 2). A près de 9.000km du Honda Center d’Anaheim, au sud de Los Angeles, le rappeur de Saint-Denis ne va rien manquer de l’événement.

"C’est lourd ce qu’il se passe, confie-t-il à RMC Sport. En plus, c’est deux poulains de la même salle qui s’affrontent. Il a une histoire ce combat. Ce sont deux personnes qui se connaissent. Ils se sont entraînés avec le même homme (Fernand Lopez, ndlr). Grâce à lui, en partie, Ngannou est devenu champion et Gane vient d’arriver. Dans la même catégorie (poids lourds, ndlr)!"

"Ngannou va continuer à s’améliorer"

Ancien spécialiste de boxe anglaise, Gazo s’est lui aussi entraîné au MMA Factory, dans le 12e arrondissement de Paris, il y a quelques années. Il y a cotôyé Fernand Lopez. Gane et Ngannou étaient déjà partis conquérir la planète mais leur passage a marqué la salle à jamais.

"J’ai vite respecté le travail de Ngannou parce que je connaissais des gens qui partaient en sparring avec lui, raconte le drilleur du 93. Ils me disaient: ‘il est arrivé il n’y pas longtemps, il est en train de se perfectionner et il apprend tous les jours’. Ngannou savait qu’il avait la force mais il devait déjà mieux mettre sa garde, avoir les bons appuis. Aujourd’hui, quand on le voit, il a une bonne garde. Maintenant, il est agréable à voir. Et je pense que ça va aller en s’améliorant encore."

"Tant qu’on n’aura pas dépassé les deux premiers rounds, Gane sera en danger"

Malgré les progrès du surpuissant Camerounais, Gazo s’attend à un affrontement indécis face à la technique en mouvement du colosse français: "Je pense que Ciryl Gane ne va pas miser le KO. Je pense qu’il va miser les points. Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de KO, parce qu’il a la force qu’il faut pour le faire. Mais je ne pense pas que c’est ce qu’il va viser. D’après moi, Ngannou va essayer de le finir maximum en deux rounds. Il ne faudra pas manquer le début du combat. S’ils vont jusqu’au troisième round, ça peut être bizarre pour Ngannou. Mais tant qu’on n’aura pas dépassé les deux premiers rounds, je dirais que Gane sera un peu en danger."

Dans ce contexte bouillant, l’artiste de 27 ans imagine une issue favorable à Gane, avec qui il est connecté hors des rings: "Si, par exemple, Ngannou met un trop gros coup, mais qu’il le rate. Et que Gane a préparé une stratégie pour contrer ça, pour riposter juste derrière… (sourire) Je pense que ça peut être un scénario possible. Esquiver Ngannou, ça ne va pas suffire. Pour moi, c’est vraiment à 50-50. Que l’un ou l’autre perde, ça ne me surprendrait pas. Si on les laisse faire trois combats d’affilée, je pense que les deux vont gagner. C’est deux personnes qui se valent. Mais comme j’ai plus d’affinités avec Gane, je préférerais qu’il gagne!"