UFC: Gane s’est cassé la main contre Tuivasa, opération à venir et cinq mois sans sac de frappe

Vainqueur de Tai Tuivasa ce samedi lors du premier UFC Paris, choc abordé avec une côté fracturée trois semaines avant, Ciryl Gane a confirmé s’être cassé la main droite lors de ce combat. Une blessure qui nécessitera une opération cette semaine et le privera de sac de frappe pendant plusieurs mois.

Les bandages en conférence de presse avaient déjà laissé filtrer l’idée. Des infos tournaient déjà sur une blessure assez sérieuse. Elle a désormais été attestée par l’intéressé. Vainqueur de Tai Tuivasa par KO ce samedi pour le premier UFC Paris, une performance magistrale et animale qui le fait entrer dans une nouvelle dimension, Ciryl Gane a confirmé s’être cassé un os de la main droite (il est également touché à la gauche mais c’est moins grave) durant le combat.

Alors qu’il s’était déjà fracturé une côte trois semaines avant le choc, "Bon Gamin" a dû faire face à cette douleur supplémentaire pour aller chercher une victoire hyper importante pour sa carrière dans un Bercy en fusion. "J’ai continué à frapper malgré ça", a-t-il expliqué dans un live sur sa chaîne Twitch ce lundi. Et le combattant français de préciser le timing de sa future guérison: "Je vais me faire opérer mercredi après-midi. J’aurai ensuite deux mois d’immobilisation et je ne pourrai pas retaper dans un sac de frappe avant cinq mois."

Un coup d’arrêt qui va lui permettre de reposer corps et mental après un rendez-vous parisien à gros enjeux pour lui. Il va aussi laisser le temps aux choses de se décanter dans la division des lourds. Numéro 1 du classement des challengers, l’ancien champion intérimaire a réclamé une nouvelle chance pour le titre après avoir éteint Tuivasa dans le troisième round. Mais Francis Ngannou, le champion qui l’avait battu il y a un peu plus de sept mois pour le titre incontesté des lourds, doit encore finir de se remettre de son opération au genou – il a repris l’entraînement mais il se dit totalement hors de forme – et reste surtout en bisbille contractuelle avec l’UFC.

D’un autre côté, les amoureux de l’UFC et du MMA attendent la matérialisation du combat espéré pour décembre entre l’ancien champion Stipe Miocic et Jon Jones, ancien roi des lourds-légers en quête d’une ceinture dans une deuxième catégorie (où il n’a pas encore combattu), un choc qui pourrait donner lieu à une ceinture intérimaire en attendant le retour (ou non, donc) de Ngannou. Avec tout ça, Gane, qui n’est pas pressé, a le temps de remettre son corps en marche en attendant que la situation se clarifie. Rendez-vous dans quelques mois pour le retour de "Bon Gamin" dans la cage. On adorerait que ce soit encore à Paris, avec l’envie de revivre une soirée magique. Mais si c’est ailleurs pour une ceinture, le MMA français prendra avec joie.