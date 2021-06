UFC: Gane va affronter Lewis dès le mois d'août pour une ceinture intérimaire

Vainqueur le week-end passé de son combat contre Alexander Volkov, le poids lourd français Ciryl Gane va revenir dans l'octogone dès le 7 août, pour défier l'Américain Derrick Lewis avec en jeu la ceinture intérimaire de champion de l'UFC.

A peine rentré en France après son combat contre Alexander Volkov à Las Vegas, Ciryl Gane va très vite devoir reprendre le chemin de l'entraînement. Quelques dizaines d'heures seulement après sa victoire contre le Russe, un nouveau combat a en effet été annoncé pour le poids lourd français, actuel numéro 3 au classement de l'UFC: un duel face au numéro 2, l'Américain Derrick Lewis. Et ce dès le 7 août, dans cinq semaines.

Le patron de l'organisation Dana White a lui-même confirmé l'affiche auprès d'ESPN, et Fernand Lopez, le coach de Gane, a également relayé la nouvelle sur les réseaux sociaux, avec un visuel à l'appui. Et une précision de taille: une ceinture intérimaire de champion du monde sera mise en jeu pour ce choc. Ce qui veut dire que "Bon Gamin" pourrait devenir - sur le papier - le premier champion tricolore de l'histoire de l'UFC.

Un UFC à Houston, dans le fief de Lewis

Dans les faits, le vainqueur de ce combat gagnera probablement le droit de défier le Camerounais Francis Ngannou, véritable détenteur de la ceinture des lourds. Ce dernier devait à l'origine affronter Lewis cet été, mais n'a visiblement pas su se mettre d'accord d'un point de vue contractuel. D'où l'initiative de l'UFC de mettre en jeu une ceinture intérimaire dans son dos.

"C'est un véritable choc, a déclaré à ESPN l'agent de Ngannou, Marquel Martin. Faire un titre intérimaire si tôt, si vous regardez l'histoire de cette division, c'est une surprise. Francis vient tout juste de retourner aux États-Unis pour commencer à s'entraîner, il a remporté le titre il y a trois mois seulement. Nous ne savons pas quel est le raisonnement derrière cela, mais nous espérons obtenir des explications bientôt..." Le Camerounais a lui ironisé sur le fait qu'aucun titre intérimaire ne lui avait été proposé à l'époque où Stipe Miocic, l'ancien champion, "bloquait" la ceinture pour des raisons médicales.

Pour Gane (31 ans, 9V, 0D), cela ne change rien. Une victoire contre Lewis (36 ans, 25V, 7D) lui permettrait de prolonger sa série d'invincibilité, et de se rapprocher un peu plus des sommets dans sa catégorie. Mais attention au piège: si Lewis est un adversaire à sa portée, il va avoir très peu de temps pour se préparer. Et l'UFC 265 aura lieu à Houston, le fief du Texan. Avec un public acquis à sa cause.