UFC: Gane veut "une revanche" contre Ngannou

Battu par Francis Ngannou pour le titre de champion du monde des lourds de l'UFC samedi soir en Californie, Ciryl Gane ne parvenait pas à se défaire de sa "frustration". Le Français veut retourner rapidement à l'entraînement, dans l'optique d'avoir une revanche prochaine contre le Camerounais.

Face au champion du monde en titre des lourds de l'UFC, Ciryl Gane a connu sa première défaite en 11 combats. Opposé à Francis Ngannou, le Français de 31 ans a été dominé au sol, faiblissant peu à peu pour finalement être déclaré perdant sur décision unanime des juges à l'issue du cinquième round.

Dès la fin du combat, Ciryl Gane s'est tourné vers son clan pour leur adresser un simple mot: "désolé". "J'étais désolé parce que j'ai l'impression de faire ça pour les gens même si je le fais pour moi. J'ai une mission dans la vie, c'est de prendre soin de ma famille. Je sais que je n'ai pas déçu parce que même à chaud, je sais que c'est une bonne performance, a réagi ensuite Ciryl Gane au micro de RMC Sport. Mais félicitations à Ngannou, il a fait exactement ce qu'il fallait faire pour me battre. On a essayé de trouver des solutions. Il est très patient, on le savait, il en a joué aussi, ça m'a fatigué."

Gane veut "une revanche"

Bien entré dans son combat lors des deux premiers rounds, Ciryl Gane a subi ensuite au sol. Une tactique payante pour Ngannou, qui s'est montré patient, et qui a surpris dans ce domaine, lui qu'on attendait plus en force, habitué des K.O. "C'est très exactement ce qu'il devait faire: qu'il joue avec sa puissance, avec son poids sur moi, c'est ce que j'aurais fait à sa place. La plupart des gars face à lui tombent sur des K.O, moi j'ai prouvé que je savais faire des choses. On était à pas grand-chose de le faire taper sur la clé de talon, a déclaré Gane, qui a eu aussi des moments forts. il m'a manqué des détails. J'ai beaucoup de frustration."

Seulement pratiquant de MMA depuis un peu plus de trois ans, Ciryl Gane connaît un petit coup d'arrêt dans son ascension fulgurante vers les sommets. "Il faut travailler sur tout, c'est mon début de carrière. Il ne faut pas que ça me fasse trop de torts. Il faut voir ça comme de l'apprentissage, a estimé celui qu'on surnomme 'Bon Gamin'. Il va falloir retourner au boulot et j'espère que ça va me donner encore plus faim. J'espère que je vais travailler deux fois plus et ne plus avoir cette frustration dans la tête, qui va rester longtemps."

Le poulain de Fernand Lopez, qui avait déjà répéré Francis Ngannou, veut déjà "une revanche" face au Camerounais. Si Ngannou n'a pas encore prolongé son contrat avec l'UFC, Ciryl Gane pourrait aussi retrouver d'autres adversaires en attendant. "Si c'est l'apogée des combats des poids lourds, j'en suis ravi. J'ai encore des records à battre", a déjà lancé sur ses réseaux sociaux Jon Jones, champion en titre des poids mi-lourds et qui veut rejoindre prochainement la catégorie supérieure.