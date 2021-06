UFC: Gastambide dévoile le rôle de Gane dans la série Validé

Invité de RMC Sport ce samedi en marge du combat et de la victoire de Ciryl Gane à l’UFC contre Alexander Volkov, Franck Gastambide a révélé le rôle du combattant dans la saison 2 de la série Validé.

Véritable phénomène du MMA et de l’UFC avec neuf victoires en autant de combats, Ciryl Gane se rapproche petit à petit des sommets et du statut de star des sports de combats. A 31 ans, le Français a signé une belle victoire ce samedi à Las Vegas face à Alexander Volkov et rêve désormais d’une chance pour la ceinture des poids lourds détenue par Francis Ngannou.

Présent sur le plateau de RMC Sport en marge du combat, Franck Gastambide s’est livré à une jolie confidence sur l’apparition de son ami dans la saison 2 de la série Validé.

Un rôle sur-mesure…pour Gane

Le créateur de la série diffusée sur Canal + a ainsi raconté comment le membre de la MMA Factory était utilisé en guest dans une saison où plusieurs autres célébrités comme Jean-Pascal Zadi ou Saïd Taghmaoui sont également attendues.

"Il joue le rôle de Ciryl Gane, a lancé Franck Gastambide dans un grand éclat de rire. C’est le principe de Validé, que les personnalités jouent leur propre rôle. C’est le cas pour les personnalités du rap et donc aussi pour Ciryl. Pour tout vous dire, dans la série je fabrique un morceau pour son entrée sur le ring. Il vient dans mon studio et il vient écouter."

Ciryl Gane qui fait du Ciryl Gane, à l’écran comme à l’UFC c’est la promesse d’un grand moment. Et qui sait, la fiction deviendra peut-être réalité si "Bon Gamin" venait à rejoindre l’octogone sur une musique de son pote Franck Gastambide.