UFC: grosse déception pour le Français Fares Ziam, battu par McKinney

Le combattant français Fares Ziam a été battu par soumission au premier round face à l'impressionnant Américain Terrance McKinney samedi lors de l’UFC Fight Night à Las Vegas.

Pas de troisième victoire à l’UFC et grosse déception pour Fares Ziam. Le combattant français s’est incliné par soumission face à Terrance McKinney à l’UFC Fight Night samedi à Las Vegas. L’Américain qui a fait sa réputation pour son côté expéditif dans la cage a tenu son rang. Il a amené au sol le Français dès les premières secondes pour ne plus jamais le lâcher. Impuissant, Ziam n’a jamais réussi à prendre le dessus face à un adversaire nerveux et coriace.

>> Pour ne rien manquer du MMA et des combats UFC, l'offres aux abonnements RMC Sport est par ici

McKinney, roi du 1er round

Terrance McKinney, 27 ans, signe sa 2eme victoire de rang à l’UFC. La deuxième au premier round. Maigre consolation pour Fares Ziam, le Français a tenu plus que sept secondes, soit le record du KO le plus rapide à l'UFC détenu par son advesaire du jour. Ziam restait sur deux victoires de suite sur décision. La soirée a également été marquée par la victoire par TKO d'Islam Makhachev face à l'Américain Bobby Green au premier round.