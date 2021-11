UFC: Holloway domine Rodriguez dans un combat spectaculaire

Max Holloway s’est imposé sur décision unanime face à Yair Rodriguez, lors du combat principal de l'UFC Night dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas. L’Américain pourrait de nouveau défier le champion Volkanovski dans le futur.

C’était un combat attendu et il a tenu ses promesses. Cette nuit face à Yair Rodriguez, Max Holloway, n°1 du classement UFC des poids plumes mais qui a perdu son titre de champion il y a deux ans, s’est imposé sur décision unanime des juges. Face au n°3 de la catégorie, l’Américain a misé sur sa boxe pour toucher son adversaire mexicain, qui a lui beaucoup utilisé son jeu de jambes.

Rodriguez est toutefois allé plusieurs fois au sol, déséquilibré, se retrouvant dans des positions dangereuses. Il a beaucoup touché Holloway mais il a reçu encore plus de coups qu’il n’en a donné. Au terme des cinq rounds, le favori a donc tenu son rang pour décrocher sa 23e victoire en 29 combats MMA.

Aller défier Volkanovski

Max Holloway, lors de de ce choc des poids plumes, avait un statut à reconquérir : celui de challenger légitime d’Alexander Volkanovski, le champion de la catégorie depuis qui a battu l’Américain en décembre 2019. Lors de la revanche, disputée en 2020, Holloway s'était de nouveau incliné, sur décision partagée. Il lui fallait regagner pour s’offrir un troisième combat face à Volkanovski.

Dix mois après un combat impressionnant et une victoire incontestable face à Calvin Kattar, Max Holloway, 29 ans, enchaîne donc avec un deuxième succès, face à un adversaire légèrement mieux classé. Il est prêt, vraisemblablement, pour tenter d’aller récupérer la ceinture dorée qu’il a laissé filer. Mais Volkanovski aussi. L’Australien n’a plus perdu depuis 2013 et a battu Ortega au mois de septembre. Un duel prometteur.