UFC: "Il est claqué!" Doumbè allume Usman après sa défaite contre Edwards (et veut éteindre Chimaev)

Le combattant français Cédric Doumbè n'a pas manqué l'occasion de chauffer Kamaru Usman après sa deuxième défaite de rang face à Leon Edwards, samedi lors de l'UFC 286 à Londres. L'ancien kick-boxeur de 30 ans, qui aspire à rejoindre la ligue de MMA dirigée par Dana White, assure être prêt pour "éteindre" le Nigérian mais aussi l'impressionnant suédois Khamzat Chimaev.

"Fais attention au Rocky qui vient te chercher." Cédric Doumbè avait raison de mettre en garde Kamaru Usman avant son combat face à Leon Edwards. Samedi soir à Londres, le Nigérian a chuté pour la deuxième fois face au combattant britannique lors de l’UFC 286. A 30 ans, le Français ne combat pas encore dans la plus prestigieuse des ligues de MMA. Mais ça ne l’empêche pas de chauffer ses stars, Usman en tête. Celui qui compte quatre victoires en autant de combats, la dernière en date début mars au MMA Grand Prix face au Polonais Pawel Klimas, n’a pas perdu l’occasion de provoquer l’ancien champion des poids welters.

>> Abonnez-vous à RMC Sport 2 pour ne rien manquer de l'UFC et du MMA

"Usman, je le bois. Edwards, je le bois"

"Je vous l’ai dit, Usman c’est de l’eau, lâche Cédric Doumbè face caméra dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Normalement Usman, il fouette Leon. Pour moi, Leon, je n’en parle même pas, c’est pas mon niveau. Usman, je pensais qu’il était plus chaud. Il est claqué ! Usman, je le bois. Edwards, je le bois. Maintenant le seul mec qui est un peu chaud et que je vais éteindre, c’est Chimaev." Troisième de sa division derrière Usman et Covington et donc dominée par le champion Leon Edwards, Khamzat Chimaev est invaincu en six combats.