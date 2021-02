UFC: "Il sait éteindre la lumière", Gane décrit Rozenstruik, son adversaire de samedi soir

Invité mardi du Super Moscato Show, Ciryl Gane a évoqué son combat UFC face au Surinaméen Jairzinho Rozenstruik, qui aura lieu samedi (2h du matin, sur RMC Sport 1). Selon le Français, s'il est "plus technique", son adversaire reste un "gros cogneur".

C'est un combat historique qui s'annonce pour Ciryl Gane. Dans la nuit de samedi, à 2 heures du matin, le combattant sera le deuxième Français seulement à participer à un main event de l'UFC après Cheick Kongo en 2011. Invité à participer au Super Moscato Show mardi, Gane a évoqué les forces et les faiblesses de son adversaire, Jairzinho Rozenstruik.

"Il sait éteindre la lumière. Il est bon techniquement, mais il a surtout un très gros pouvoir de KO. C'est un gros cogneur", a expliqué Ciryl Gane. 7e du classement des poids lourds de l'UFC, Gane est derrière son futur adversaire au classement. Le Surinaméen occupe en effet la 3e place, et a remporté dix de ses onze succès par KO.

Un duel qui s'annonce serré

"C'est un jeune combattant, un peu comme moi, qui est monté un peu plus tôt que moi, qui a prouvé que c'était quelqu'un de sérieux", indique Ciryl Gane, qui insiste sur le déficit technique de Rozenstruik. "Il s'est placé en numéro trois, mais c'est quelqu'un qui n'est pas extrêmement technique. En revanche, c'est un gros cogneur".

Plus petit que Gane, Rozenstruik pourrait être mis en difficulté par le Français et sa technique lors de ce combat. Gane, qui a disputé son premier combat en MMA en 2018, est en confiance puisqu'il reste invaincu avec sept victoires en sept combats. Mais le Surinaméen reste redoutable. Un duel au sommet qui s'annonce serré et passionnant.