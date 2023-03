UFC: "J’ai encore beaucoup de combats en moi", McGregor vise une troisième ceinture

De retour à l’UFC via l’émission The Ultimate Fighter, où il est opposé à Michael Chandler avant de le retrouver dans la cage, Conor McGregor compte s’inscrire dans la durée. Avec dans le viseur la ceinture des welters qu’il aimerait remporter pour devenir le premier champion dans trois catégories différentes de l’histoire de la grande organisation de MMA.

Il n’a pas encore effectué son retour. Mais il a déjà le regard tourné vers les sommets. Absent de l’octogone depuis juillet 2021 et sa glaçante blessure à la jambe contre Dustin Poirier, Conor McGregor va remonter dans la cage de l’UFC cette année face à Michael Chandler. Les deux vont d’abord coacher dans la nouvelle saison de The Ultimate Fighter, l’émission de téléréalité de l’organisation mastodonte du MMA qui offre un contrat à son vainqueur, dont le tournage vient de se terminer après quelques moments chauds, avant de s’expliquer en combat (dans un lieu et à une date encore inconnus). Mais la superstar irlandaise se projette déjà plus loin.

Très exactement vers le vainqueur du choc pour la ceinture des welters entre Leon Edwards et Kamaru Usman ce samedi soir à Londres en affiche principale de l’UFC 286. "J’aimerais une chance pour le titre, oui", a lancé McGregor dans l’émission The MMA Hour, où il a fait un passage ce mercredi alors qu’il était à New York pour des affaires. "The Notorious" a déjà combattu trois fois dans cette catégorie, deux fois face à Nate Diaz en 2016 (1-1) et une fois contre Donald Cerrone en 2020 pour un retour aux affaires du MMA conclu par une victoire en quarante secondes, et effectuera son quatrième passage dans cette division face à Chandler.

Si l’imaginer avoir sa chance pour la ceinture avec un succès sur l’Américain paraît farfelu tant d’autres le méritent plus sportivement (McGregor a gagné un seul combat sur quatre depuis fin 2016), la popularité de l’Irlandais et son pouvoir d’attraction empêchent de balayer cette possibilité côté UFC. Surtout avec la perspective de voir sa plus grosse star devenir le premier champion dans trois catégories différentes – il l’a été chez les plumes et les légers – de l’histoire de l’organisation. Où celui qui pense que Francis Ngannou a fait "une erreur" en quittant la compagnie souhaite encore s’inscrire dans la durée.

"Pour moi, l’UFC, c’est le sommet, détaille-t-il. J’ai encore deux combats sur mon contrat et j’espère rester dans cette organisation jusqu’à la fin de ma carrière. Je veux rester à l’UFC. Tout ce que j’ai fait de plus grand était ici. J’espère qu’ils penseront pareil que moi. J’aime sincèrement cette organisation. Elle a changé ma vie, elle m’a tant apporté, elle m’a même aidé à des moments. C’est mon organisation." Avec tant d’argent récolté ces dernières années, et pas seulement dans la cage ou sur le ring contre Floyd Mayweather, McGregor n’a aucune obligation de repartir au combat. Il pourrait profiter de la vie et de son confort. "Mais c’est la compétition qui m’attire", répond-il dans un sourire qui confirme sa motivation. Et d’enfoncer le clou: "J’ai encore beaucoup de combats en moi".

En forme au micro du journaliste Ariel Helwani, McGregor a également révélé que l’UFC voulait d’abord lui opposer son vieux rival Nate Diaz dans The Ultimate Fighter avant d’organiser l’épisode final de la trilogie entre les deux. Et même si Diaz n’est plus sous contrat avec l’UFC depuis quelques mois, l’Irlandais sait que les deux partageront une nouvelle fois la cage à l’avenir: "On est à 1-1, ce combat aura lieu un jour ou l’autre". Si beaucoup imaginaient le contraire vu son parcours, Conor McGregor ne semble pas prêt à lâcher le MMA de sitôt. Au plus grand bonheur de ses fans et d’une UFC qui doit être très impatiente de retrouver sa poule aux œufs d’or.