UFC: "J’ai envie de surprendre les gens", l’interview exclusive de Gane avant le combat au sommet contre Jones

À deux jours de faire face à Jon Jones dans l’un des plus gros combats de l'histoire du sport français (dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 2), Ciryl Gane nous a accordé une interview exclusive. Sa motivation, les déclarations de Jon Jones à son encontre, son envie de faire taire les gens qui le sous-estiment… le combattant français se livre sans concession, toujours avec une décontraction déconcertante.

Une bonne fois pour toute car on a l’impression qu’il y a une polémique… Vous aimez le MMA ou pas?

Bien sûr que j’aime le MMA, sinon je ne serais pas là aujourd’hui au niveau où j’en suis.

Ça vous touche que les gens disent que vous n’aimez pas le MMA alors que vous avez été champion intérimaire et que vous êtes au plus haut niveau?

Je pense que les gens ont mal compris. Tout part d’une interview où je disais que ne rêvais pas comme les autres. J’ai l’impression d’être un peu plus sensé et plus au courant de ce qu’il se passe autour de moi. Il y a plein de choses importantes dans ma vie, il y a le MMA mais aussi plein d’autres choses. Ce sont ces choses qui font que je n’ai peut-être pas le même discours que tout le monde. Mais aujourd’hui, si j’en suis ici, c’est parce que j’ai dû faire certains sacrifices et que j’ai dû m’entraîner peut-être plus que certains à certains moments de ma vie (rires).

Jon Jones dit qu’il ne peut pas perdre contre un gars qui assure qu’il ne sera pas là pendant très longtemps. Que lui répondez-vous?

Je n'ai pas grand-chose à lui dire, en toute honnêteté. Qu’il se motive comme il a envie, il n'y a pas de problèmes. Moi, je suis motivé, je sais quelles sont mes motivations. Je suis remonté, je me sens prêt, on a fait un très bon camp d’entraînement, on se sent bien dans la tête. Ça va être une belle guerre ce samedi, ça va être une très belle guerre.

Pourquoi faut-il regarder ce combat?

Parce que je sais qu’il y a beaucoup de gens qui me sous-estiment. Ce n’est pas méchant, c’est juste que je fais face à un GOAT, on sait ce que ça veut dire. Il a une carrière exceptionnelle. Mais j’ai envie de surprendre les gens.

Ça met de l’essence dans votre moteur le fait que les gens vous sous-estiment?

Exactement ! J’ai toujours aimé cette position d’outsider, parce que je l’ai toujours été ! Ça t’enlève un peu de pression. Je viens, j’ai tout à prouver face à un gars qui a beaucoup gagné. Certes, c’est une nouvelle division pour lui. Mais j’ai envie de prouver que je suis à ma place.

Définissez-nous Jon Jones en trois mots…

Jon Jones est quelqu’un de complet, qui a marqué l’histoire et, en troisième, quelqu’un de controversé un petit peu, de l’avis de tout le monde.

Maintenant, définissez-nous en trois mots Ciryl Gane…

"Bon Gamin" (son surnom) c’est… (il réfléchit) un surdoué, quelqu’un de très apaisé dans sa vie et surtout un grand compétiteur qui croit en lui.

Qu’est-ce qui vous apaise ? Et pensez-vous que c’est une force?

Ce qui m’apaise, c’est que j’ai un grand détachement avec tout et c’est la raison pour laquelle je n’ai pas peur de dire ce que je pense, quitte à choquer les gens. Ça, ça m’apaise. Je suis au courant de ce qu’il se passe autour de moi, de qui est autour de moi, de ce qu’est le MMA, ce qu’est l’UFC et ce que ça représente pour moi. Je suis également au courant de plein d’autres choses. Que la vie doit être vécue et que ma principale mission est d’être heureux et de rendre mon entourage heureux. De cette manière-là, je deviens un très bon combattant.

Pourquoi ce combat peut changer la face des sports de combat en France?

Tout simplement parce que ça va donner de l’espoir aux gens qui arrivent derrière moi. Ça va montrer qu’il va y avoir des opportunités et qu’il faut les saisir. Le message, c’est que tout le monde peut le faire. Si je peux le faire, c’est que tout le monde peut le faire. Il faut juste être motivé, croire en soi, arriver avec un bon mindset et faire les choses qu’il y a à faire.

On est samedi, aux alentours de minuit heure locale. Ciryl Gane est champion, il a la ceinture. Quel est votre visage?

Mon visage ? Ce sera celui-là, quelqu’un de chill, apaisé, qui aura accompli sa mission et qui aura surtout un statut qui va changer sa vie à tout jamais. L’homme le plus fort de la planète ! Si ça arrive, je pense que ce sera un sentiment très très agréable.

Quelle sera votre musique d’intro?

Céline Dion ! T’as le droit de le dire si tu veux, il n’y a pas de problème (rires).

Quel morceau?

Titanic ! (rires)