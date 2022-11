UFC: "J’étais lucide", Adesanya remet en question l’arrêt de son combat face à Pereira

Mis TKO par Alex Pereira le week-end dernier dans le combat principal de l’UFC 281, Israel Adesanya a abandonné au Brésilien la ceinture des moyens. S’il souligne la qualité du plan concocté par son adversaire, l’ancien champion ne cache pas une certaine frustration sur la façon dont l’arbitre a arrêté le combat dans le cinquième round.

Une furie de coups et l’arbitre qui intervient. Les dernières secondes du combat contre Alex Pereira, ce week-end au Madison Square Garden de New York, ont ressemblé à un chemin de croix pour Israel Adesanya. Avec au bout la décision de Marc Goddard de mettre fin au choc pour couronner le Brésilien nouveau champion des moyens de l’UFC et donner au désormais ancien roi la première défaite de sa carrière dans cette catégorie. Un choix arbitral qui n’a pas fait polémique.

En conférence de presse, affublé de son manteau de fourrure, Adesanya a même précisé être totalement d’accord avec cet arrêt après en avoir parlé avec ses coaches. Mais avec quelques heures supplémentaires de recul, "The Last Stylebender" ne semble plus aussi certain de sa pertinence. Invité de l’émission The MMA Hour, pour le site MMA Fighting, le Nigérian/Néo-Zélandais est revenu sur cette fin de combat. "Je ne blâme pas l’arbitre pour sa décision, Marc a fait du bon travail", lance d’abord Adesanya. Avant d’expliquer qu’il pouvait encore s’en sortir. "On peut voir ce qui se passe quand je me relève. J’allais bien. J’étais lucide. Je n’étais pas vraiment secoué. C’était mon pied."

Et de préciser: "Je me suis fait toucher contre la cage et je me suis dit: 'Il faut t’échapper latéralement, à gauche ou à droite'. Je suis allé à droite et pendant que je le faisais… Vous savez ce qui se passe quand le nerf péronier lâche? C’est arrivé à Michael Chandler ou Henry Cejudo. Quand tu marches, que ta jambe trébuche et traîne accidentellement au sol… Ça m’est arrivé pendant le combat et je me suis demandé si quelque chose n’allait pas avec ma jambe. Et à un moment, je me suis dit: 'Oh merde, je pense que ma jambe à ce truc'. Ça ne m’était jamais arrivé en combat jusque-là mais je savais ce que c’était."

Adesanya pense que la chose n’aurait pas dû entraîner l’arrêt du combat. Mais il peut comprendre le point de vue de l’arbitre. "A un moment, Alex me touche avec deux gros coups, je bouge latéralement et je trébuche. Ça n’avait pas l’air bon. Je pense que l’arbitre s’est dit: 'Deux gros coups et il chancèle, oh merde…' Mais les coups ne m’ont pas fait ça, je le promets. Tout était dans les jambes, dans les dommages qu’il a causés. Je me suis donc dit: 'OK, reste debout, ne bouge plus, laisse-le s’épuiser'. Je savais qu’il allait envoyer des gros coups donc j’ai baissé la tête. Mais pour l’arbitre, je chancèle après deux gros coups et je reste debout comme ça, donc il va se dire: 'Ce n’est pas bon'. Il essaie de me protéger. Mais quand il m’a sauté dessus pour arrêter le combat, j’étais genre: 'Ah, fait chier, je vais bien…' J’étais juste hyper déçu."

D’autant qu’il pensait pouvoir inverser la tendance avant le dernier coup de gong. "J’attendais juste qu’il s’épuise pour pouvoir reprendre mon travail. Je me disais: 'Il va frapper et rater, encore et encore, et quand il sera fatigué, il va venir au corps-à-corps, et je vais pouvoir l’amener au sol, ou je vais pouvoir trouver le bon angle sur lui, le frapper et faire mon job pour le coincer contre la cage'." Frustré, Adesanya l’est aussi car Goddard avait officié lors de sa victoire par décision unanime sur Kelvin Gastelum pour la ceinture intérimaire des moyens en avril 2019.

Un combat durant lequel son adversaire américain avait subi plusieurs knockdowns sans être arrêté. "Il était l’arbitre de ce combat et il aurait dû l’arrêter avant la limite, rappelle l’ancien champion. Marc est un bon arbitre. Mais tu étais arbitre de ce combat contre Gastelum, tu sais jusqu’où je peux aller, tu devrais avoir cette foi en moi. Et tu avais donné à Gastelum toutes les chances de s’en sortir, même s’il en avait déjà eu plus que dans n’importe quel combat pour le titre dans l’histoire. Là, je ne me suis pas fait envoyer à terre. J’ai été chancelant, oui, mais c’était à cause de ma jambe…"

S’il n’a pas encore regardé le combat, Adesanya pense qu’il lui manquait "un seul coup" en fin de premier round pôur terminer un Pereira alors bien touché. Mais ni ce moment ni l’arrêt ne vont le hanter. Beau joueur, il préfère souligner la bonne stratégie du Brésilien avec son travail de sape sur les jambes. "J’ai tout fait en mon pouvoir pour être prêt pour ce combat. Je ne me suis jamais aussi bien senti. Mais il a compromis ma jambe, et c’était intelligent. Avec un gars comme moi, qui a un si bon jeu de jambes, qu’est-ce que vous faites? Vous m’enlevez mes pneus! C’est ce qu’il a fait dès le début, et je ne pensais pas que ça allait m’affecter mais ça a payé à la fin."

Heureux de profiter d’un peu de repos après trois combats entre février et novembre (tous pour le titre) et de pouvoir enfin profiter de Noël et du Nouvel An alors que des combats à l’horizon l’en ont souvent empêché ces dernières années ("Je vais manger, boire, sortir, j’ai bien mérité ça"), l’ancien champion ne sait pas encore quand on le reverra dans la cage. Mais il a une certitude: il fera face à Alex Pereira pour une revanche, et même une quadrilogie si l’on tient compte de leurs deux combats (deux victoires pour le Brésilien) en kickboxing.

"Mon prochain combat sera contre lui, à 100%, affirme-t-il. Même s’il affronte quelqu’un d’autre d’ici là et qu’il perd sa ceinture, je l’affronterai. Mais j’espère qu’il sera encore champion. Je veux cette revanche et je sais que je peux le battre. Vous l’avez vu. Ce n’était pas de la chance, il avait un bon plan et c’est un bon combattant, mais je crois que je suis meilleur. C’est peut-être mon ego qui parle, mais j’en ai gagné le droit. Le chasseur est maintenant le chassé."

La chose aurait de la gueule au Nigeria, évoqué par Dana White (patron exécutif de l’UFC) comme possible destination pour le premier événement UFC en Afrique en 2023. Une idée qui lui plaît même s’il doute de la faisabilité à cause de "la corruption du gouvernement local". Peu importe, au final. Adesanya sait où il va. "Je vais sans doute affronter Pereira encore deux fois." Le sous-entendu est clair: l’ancien champion compte récupérer la ceinture avant une possible trilogie en MMA contre "Poatan". Vu la qualité du premier combat, on signe tout de suite pour ça.