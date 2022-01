UFC: "Je l’ai regardé, il était brisé", quand Ngannou a compris qu’il allait battre Gane

Francis Ngannou a raconté le moment où il a senti qu’il avait pris le dessus sur Ciryl Gane, samedi lors du combat pour le titre mondial des poids lourds de l’UFC. Il assure aussi que le Français savait qu’il était blessé.

Il est toujours le roi des poids lourds de l’UFC. Deux jours après avoir conservé sa ceinture mondiale en battant le Français Ciryl Gane, Francis Ngannou est revenu sur ce combat, pourtant mal engagé. Dominé dans les deux premiers rounds, le Camerounais a tout renversé dans les trois suivants en se montrant redoutable au sol. Dans l’émission The MMA Hour, "The Predator" confie avoir senti la victoire se profiler dès le troisième round.

"Ce gars est fini"

"À la fin du troisième round, je l'ai regardé - je me suis vu quand j'ai combattu Stipe (Miocic, ndlr) pour la première fois (Ngannou avait perdu son premier combat face à l’Américain en 2018). Je me suis dit: ‘ce gars est fini’. Il était brisé. Je pouvais le dire." Invité à classer ce combat, Ngannou l’a élu comme le meilleur moment de sa carrière. "Parce que ce n'était pas qu'un combat, précise-t-il. Je ne me battais pas seulement dans l'octogone. Je me battais pour tout ce que je représente."

Le Camerounais l’a abordé diminué par une blessure au genou que son adversaire ne pouvait pas ignorer, selon lui. "Je sais qu'il savait, assure-t-il. À ce moment-là, il savait. Bien sûr." Il a rappelé qu’un médecin lui avait conseillé de ne pas combattre, lors d’un rendez-vous programmé quatre jours avant le show . "Je sais que ce ne sera pas facile, mais ce sera possible", lui a-t-il répondu.

Il s'en prend encore à l'UFC

Il a aussi évoqué le contentieux avec l’UFC pour qui il ne veut plus vraiment combattre. "Ils vous retiennent en captivité, lance-t-il. Vous ne pouvez rien faire, vous n'avez aucun droit. Le contrat est à sens unique. Vous n'avez même pas d'assurance maladie. C'est probablement ce que j'ai le plus détesté à ce sujet, la façon dont ils détiennent toutes les cartes, le pouvoir de vous détruire. Dès que vous ne dites pas oui, ils vous abattent. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi avec ce genre de choses, que je ne peux tout simplement pas supporter. Est-ce que l'UFC veut toujours que je combatte là-bas? Vous devriez leur demander. Ils devraient être ceux qui répondent à cette question."

Dans ce climat, il confie ainsi ne pas avoir peur d'être déchu du titre des poids lourds de l'UFC. "Je ne m'inquiète pas pour ça, parce qu'en fin de compte, ce n'est qu'une ceinture, conclut-il. Et dès qu'ils retirent la ceinture, je suis agent libre."