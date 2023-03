UFC: "Je me vois bien finir Gane au sol", interview exclusive avec Jon Jones à J-2

Dans la nuit de samedi à dimanche (à suivre sur RMC Sport) aura lieu l’un des plus grands combats de l’histoire du sport français. C'est la 2e chance pour Ciryl Gane de devenir le premier français champion du monde de l'UFC. Devant 20.000 personnes à Las Vegas, il tentera de faire tomber l’un des hommes les plus dangereux du globe, celui qui a dominé les mi-lourds pendant dix ans: l’Américain Jon Jones, qui s'est confié à RMC Sport.

Comment allez-vous finir Ciryl Gane?

Je me vois bien le finir au sol. Je pense que c'est le chemin le plus rapide vers la victoire.

Avez-vous un message à lui envoyer?

Est-ce que j'ai un message pour lui? Merci d'être ici et d'avoir accepté ce combat.

Vous préférez l'affronter lui ou Francis Ngannou, comme c'était prévu?

Je n'ai aucune préférence entre les deux. Ce sont tous les deux de superbes athlètes et les deux posent des problématiques différentes. Mais ça serait deux combats complètement différents avec ces deux adversaires.

Quels problèmes peut vous poser Ciryl Gane?

Ciryl peut me poser des soucis comme n'importe quel autre combattant que j'affronterais. C'est un combattant donc il a toutes les qualités pour me frapper et me faire mal mais c'est comme ça pour chaque combattant.

Pourquoi les Français devraient-ils se lever à 4 heures du matin dimanche prochain pour regarder votre combat?

Pourquoi les gens devraient se lever très tôt pour regarder le combat? Parce que je suis un combattant très spectaculaire! Et parce que je rends les combats spéciaux. Ca vaut aussi pour Ciryl. Il est et rend aussi les combats spectaculaires. Et il est fort possible que ce soit un feu d'artifice dimanche matin!

Pourquoi vous considérez-vous comme le GOAT? Beaucoup de gens disent aussi que vous l'êtes. Pourquoi ça?

Pourquoi on me considère comme le GOAT ? Je pense que c'est grâce à tout ce que j'ai accompli mais aussi parce que j'ai battu des légendes et parce que je suis là depuis un long moment.

Qui est Jon Jones?

C'est un chrétien, un père, un fiancé, un ami, un bourreau de travail, un coéquipier, un Américain et fier de l'être et un champion, un vainqueur.

Quel est votre objectif?

Quel est mon objectif ? Je pense que c'est de faire la différence finalement. Utiliser tout ce que j'ai pour montrer tout l'amour qu'il est possible de donner mais aussi qu'on peut partir de rien et arriver à faire de très grandes choses. Je veux montrer qu'un homme peut tout faire, c'est ça mon but ultime.

Est-ce que le chemin que vous avez choisi est important pour prouver ça?

Oui, je pense que je construis quelque chose de grand pour Dieu.

Malgré trois ans en dehors de la cage, êtes-vous toujours le même?

Je suis à peu près certain d'être encore le même. Je me suis entraîné très dur et j'ai beaucoup appris. Et je suis heureux d'être ici.

Ngannou a déclaré qu'il ne savait pas quel Jon Jones allait monter dans la cage. Quelle version de vous verra-t-on?

J'espère la meilleure! J'espère la meilleure de moi-même car j'ai travaillé dur et je pense mériter cette victoire. Je me suis mis à bosser à fond, j'ai étudié et même plus qu'il ne faut. Et je pense qu'on verra la meilleure version de moi dans la nuit de samedi à dimanche.

Avez-vous préparé quelque chose pour ce combat? Vous disiez aimer divertir le public, donc avez-vous travaillé ça?

J'ai ajouté pas mal de choses à ma panoplie depuis trois ans. Mais oui, j'ai bien quelques tours dans ma poche. Il faudra être devant la télé dans la nuit de samedi à dimanche pour l'UFC 285 !

Qui va remporter ce combat?

Je vais gagner ce combat! Assurément.

Vous en êtes certain?

C'est promis.

Quelle sera votre musique d'entrée?

Pour découvrir quelle sera ma musique d'entrée, il va falloir attendre et regarder le combat.