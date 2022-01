UFC: "Je ne vais pas passer ma vie à l'UFC", Ngannou a la "boxe dans un coin de la tête"

En négociations ces dernières semaines avec l'UFC pour la prolongation de son contrat, qui a expiré après sa victoire face à Ciryl Gane, Francis Ngannou a indiqué ce samedi soir que la "situation était tendue". Le Camerounais rêve d'un avenir dans la boxe et souhaite être considéré à sa juste valeur.

Francis Ngannou a encore des rêves en tête. Tenant du titre des poids lourds de l'UFC, le Camerounais a conservé sa ceinture ce samedi soir, face au Français Ciryl Gane. Dominateur au sol, Ngannou a été déclaré vainqueur sur décision unanime des juges à l'issue du cinquième round.

Pour autant, l'avenir de Francis Ngannou n'est pas encore fixé puisque son contrat avec l'UFC a pris fin avec ce dernier combat disputé en Californie. "J'ai la boxe dans un coin de ma tête, c'est l'une des options à considérer. J'ai les yeux ouverts, je ne vais pas passer ma vie à l'UFC", a réagi dans un premier temps le champion du monde.

"Je combats pour la liberté et l'indépendance, c'est tout"

Si Francis Ngannou se rêve désormais une carrière de boxeur, à 35 ans, il doit en principe honorer une clause du contrat: celle du champion, qui l'oblige à rester un an en UFC ou à effectuer trois combats supplémentaires. Néanmoins, le clan Ngannou la conteste.

"Tout est possible pour la suite. Il faut résoudre la situation avec l'UFC, qui est très tendue ces derniers temps. J'ai le maximum de cartes en main. Soit ils vont s'arranger pour négocier soit ils vont me libérer. Je combats pour la liberté et l'indépendance, c'est tout, a déclaré Ngannou au micro de RMC Sport. Je pense que chaque combattant doit être en position de s'exprimer sans avoir peur des représailles. Même pour ceux qui débutent, c'est un droit. Il n'y a pas besoin d'être en position de force pour réclamer ce qui est dû."

Aucun accord n'a été trouvé pour l'instant entre Francis Ngannou et l'UFC et plusieurs propositions ont déjà été refusées par le clan du champion. "Je ne combattrai plus pour 500.000 ou 600.000 dollars. C'est fini", a déjà prévenu Ngannou, qui souhaite avoir la possibilité de se tester en boxe anglaise et que cette opportunité soit mentionnée dans le nouveau bail. A Dana White, patron exécutif de l'UFC, et ses équipes, de formuler une offre convaincante désormais pour garder Ngannou dans leur giron.