UFC: "Je pense d’abord à Fiorot", Shevchenko prête à défendre sa ceinture contre la Française

Convalescente après une opération aux genoux, Manon Fiorot devra encore attendre quelques mois avant de faire son retour dans la cage de l’UFC. Où "The Beast" pourrait vite faire face au défi de sa vie: Valentina Shevchenko, championne des mouches depuis quatre ans, a cité le nom de la numéro 1 du classement des challengers de la catégorie en premier dans ses possibilités de combat pour les mois à venir.

La France aura-t-elle une championne à l’UFC en 2023? Avec Manon Fiorot, numéro 1 du classement des challengers des poids mouches depuis sa victoire sur Katlyn Chookagian à l’UFC 280 en octobre, on sait depuis longtemps que cette possibilité existe. Mais elle vient de prendre un tour encore plus concret avec les dernières paroles de Valentina Shevchenko, qui règne sur cette division depuis décembre 2018.

Elue ces derniers jours "combattante de l’année" aux MMA Awards, pas ultra mérité quand on sait qu’elle n’a combattu qu’une seule fois en 2022 pour une victoire compliquée sur décision partagée face à la Brésilienne Taila Santos en juin à l’UFC 275, la numéro 2 du classement pound-for-pound (toutes catégories confondues) féminin de l’UFC en a profité pour accorder quelques interviews et évoquer son avenir.

Alors que les chemins devant elle sont multiples, entre une revanche contre Santos, un troisième combat contre la championne des coqs Amanda Nunes pour tenter de prendre une deuxième ceinture ou encore l’envie de la championne des pailles Weili Zhang de monter de catégorie pour la défier, Shevchenko a vite mis "The Beast", surnom de la combattante française, dans la conversation.

"C’est génial d’avoir autant d’options devant soi car vous pouvez décider de ce que vous voulez faire, lance la championne au micro de The Schmo. Toutes ces options sont des bons combats. Je pense d’abord à Manon Fiorot pour défendre mon titre chez les poids mouches. J’ai demandé à l’UFC de m’envoyer un contrat aussi vite que possible car j’étais prête à combattre en décembre. J’étais prête à combattre demain! On le fera probablement l’année prochaine."

Actuellement en convalescence après avoir été opérée aux genoux début novembre, Fiorot ne devrait pas – sauf guérison bien plus express que prévu – faire son retour dans la cage avant au minimum la fin du printemps ou le début d’été. La Niçoise a déjà expliqué qu’elle ne serait pas contre un combat de plus avant de croiser la championne. Mais elle a également précisé qu’elle serait prête à affronter cette dernière n’importe quand si cette opportunité à ne pas laisser passer se présentait.

Shevchenko, qui a également cité la Mexicaine Alexa Grasso (numéro 5 du classement des challengers) comme possible adversaire pour sa ceinture dans les mois à venir et qui pense que Santos "doit d’abord prouver qu’elle mérite une nouvelle chance" avant de l’obtenir, aura sans doute relevé un autre challenge avant le retour aux affaires de la Française.

Mais les mots de "Bullet" le prouvent: Shevchenko a conscience que Fiorot se retrouvera bientôt sur sa route. Après Ciryl Gane et sa défaite contre Francis Ngannou en janvier 2022, le MMA français va avoir une nouvelle chance de se coiffer de la plus belle couronne de la discipline. Et si l’UFC veut vraiment nous faire plaisir, voir ce Shevchenko-Fiorot pour le titre lors d’un prochain événement à Paris ou en province serait un joli cadeau pour le public tricolore. Et une garantie de l'enflammer.