UFC: "Je suis en route", la réponse de Doumbè au message d'Usman

En réponse à Kamaru Usman (qui affronte Leon Edwards samedi soir en direct sur RMC Sport 2), Cédric Doumbè a fait savoir qu'il était "en chemin" pour l'affronter prochainement à l'UFC.

Toujours aux portes d'un premier grand rendez-vous en UFC, Cédric Doumbè continue de faire monter la tension avec Kamaru Usman. "Lol, je suis en route, on parlera bientôt... D'abord, fais attention au rocky (Leon Edwards) qui vient te chercher", a lancé le combattant franco-camerounais au champion nigériano-américain.

Quelques heures avant ce tweet publié dans la soirée de mercredi, Kamaru Usman avait fini par réagir aux provocations de Cédric Doumbè ("Je peux affirmer que je tape Usman. Je les tape tous"). Et c'est au micro de RMC Sport, à l'approche de sa grande revanche face à Leon Edwards pour l'UFC 286, que le "cauchemar nigérian" avait fini par répliquer.

Vous savez ce que les frères font quand ils doivent se parler?

"Il est dans ma catégorie de poids? Et son bilan est à combien en MMA? (...) Est-ce qu'il affronte les meilleurs combattants au monde à l'UFC? Au Bellator? Au One FC?", a d'abord demandé Kamaru Usman avant de qualifier les organisations dans lesquelles évolue Doumbè comme étant des "petits shows".

"Je l'aime bien. Je crois que je l'ai déjà vu combattre en kick-boxing. Oui, c'était un bon kick-boxeur", a-t-il néanmoins salué. "D'où vient-il? Il a des racines africaines, non? Cameroun? Oh, c'est mon frère alors. Et vous savez ce que les frères font quand ils doivent se parler? Ils vont derrière la maison et ils parlent. S'il veut me parler, il sait où je suis", avait conclu Kamaru Usman.