UFC: "Je vais le tabasser jusqu’à ce qu’il devienne noir", Adesanya se lâche sur Du Plessis

De retour au sommet des moyens de l’UFC après avoir battu son rival Alex Pereira pour le titre début avril, Israel Adesanya a une cible pour son prochain combat: le Sud-Africain Dricus du Plessis, avec qui il a multiplié les échanges cinglants ces derniers temps au sujet de leur légitimité à se revendiquer africains. Et "The Last Stylebender" n’hésite pas à lancer des piques violentes à celui qu’il aimerait vite croiser dans la cage pour s’expliquer.

Qui sera le prochain challenger pour Israel Adesanya? De retour sur le trône des moyens de l’UFC après avoir enfin pris le meilleur sur son rival Alex Pereira début avril, "The Last Stylebender" ne sera pas poussé à une trilogie en MMA contre le Brésilien, ce dernier ayant annoncé sa montée dans la catégorie supérieure à l’issue du combat. Et comme il a déjà battu au moins une fois tous les autres membres du top 5 des challengers, les options qui font sens ne sont pas légion. Il y a bien Robert Whittaker, numéro 1 du classement qui sort d’une démonstration face à Marvin Vettori en septembre dernier à l’UFC.

Problème? Les deux seules défaites de l’Australien sur ses quinze derniers combats, depuis juin 2014, ont été subies… contre Adesanya pour le titre. Pour légitimer un peu plus une troisième danse contre Whittaker, l’UFC lui a donc offert une dernière marche à franchir contre Dricus du Plessis, numéro 6 du classement et premier de la liste pas encore battu par Adesanya, avec un combat entre les deux programmé pour l’UFC 290 en juillet à Las Vegas. Et à l’écouter, "Izzy" aimerait voir le Sud-Africain s’imposer pour le croiser au plus vite dans la cage.

"J’ai déjà parlé à Dana White (patron exécutif de l’UFC, ndlr) pour essayer d’organiser les choses", confirme-t-il sur sa chaîne YouTube. Les deux hommes ont des comptes à régler. Du Plessis avait lancé les hostilités en annonçant qu’il deviendrait "le premier champion africain à l’UFC", sous-entendant que Francis Ngannou, Kamaru Usman et Israel Adesanya, tous natifs du continent mais exilés ailleurs, ne représentaient pas vraiment l’Afrique. Adesanya lui avait répondu en promettant de "balader sa carcasse dans toute l’Afrique du Sud". Et il en avait gardé sous le coude.

"Je vais l’emmener à l’école, celle de la cage et celle de l’histoire., poursuit-il. Il crée de la division. Je n’ai jamais remis en question qu’il était africain car il est né en Afrique. Bien sûr que tu es un Africain. Mais qui est-il pour me dire qui je suis? Qui est-il pour dire qui sont Usman ou Ngannou? Tu es stupide ou quoi? Tu es un produit de la colonisation et tu essaies de me dire qui je suis. Tu peux enlever le garçon de l’Afrique mais tu ne peux jamais enlever l’Afrique du garçon. Je ne lui ai jamais fait ça. Je ne l’ai jamais discrédité en tant qu’Africain. Ça m’a beaucoup énervé, et c’est pour ça qu’il sera mon prochain combat. Je ne veux affronter personne d’autre."

Adesanya avait même une idée très précise sur le lieu où il souhaitait prendre sa revanche sur les mots de Du Plessis. "J’ai essayé de le faire en Afrique du Sud, mais apparemment ça ne devrait pas le faire. J’ai dit à Dana qu’ils avaient réussi à reprendre avant tout le monde pendant la crise du Covid et qu’ils étaient capables de tout faire. Je le crois toujours et je veux faire ce combat en Afrique du Sud ou quelque part en Afrique. Il pense que les gens là-bas vont le soutenir. Il ne comprend pas qui je suis."

Le champion des moyens, qui explique dans la même vidéo avoir subi une rupture partielle du ligament collatéral médial du genou droit moins de deux semaines avant son combat contre Pereira suite à une séance de sparring, conclut sur des punchlines cinglantes: "Il a créé de la division et je n’aime pas ça. Il n’avait pas à le faire. Ce n’est pas le moment pour ces conneries. Je vais détruire ce type. Je vais le torturer. Tu aurais pu avoir ce combat sans dire toutes ces merdes. Mais il faut faire attention à ce qu’on désire. Tu as ce que tu veux. Il est le prochain. Je vais le tabasser jusqu’à ce qu’il devienne noir." On laissera le public juger de la pertinence et/ou de l'intelligence de la dernière attaque… Seule certitude: Adesanya sera sans doute à fond derrière Du Plessis lors de son combat contre Whittaker. Histoire de pouvoir le croiser au plus vite dans l’octogone pour transformer les paroles en actes.